Seksenler Butik Ali var mı, yok mu? Hakan Bulut kimdir, kaç yaşında? Seksenler'de rol alacak mı, diziden mi ayrıldı?

Seksenler yeni sezon yaz bölümleri bugün başlıyor. Seksenler'de bazı sevilen karakterler yeni sezonda yer almadı. Bunun ardından araştırma yapıldı. Seksenler Butik Ali var mı, yok mu, neden yok izleyiciler tarafından merak edildi. Peki, Butik Ali (Hakan Bulut) diziden mi çıktı, diziye geri dönecek mi? Butik Ali nerede oynuyor?

Butik Ali Seksenler'den ayrıldı mı, neden yok? Butik Ali'yi kim canlandırıyor? Butik Ali canlandıran oyuncu kimdir? Hakan Bulut diziden mi ayrıldı, neden ayrıldı, neden yok? Hakan Bulut kimdir, kaç yaşında, nerede, hangi dizide rol alıyor? Tüm detaylar haberimizde...

SEKSENLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Seksenlerin yeni bölümü bugün 24 Haziran Perşembe günü TRT 1 ekranında başlayacak. Twitter'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Son 1 Gün!

Seksenlerin içinizi sıcacık yapacak Yeni sezon yaz bölümlerine Son 1 Gün kaldı.

#Seksenler Yeni bölümleriyle Yarın saat: 20:00'de #TRT1 ekranlarında sizlerle"

Buna göre Seksenler'in yeni bölümleri bugün başlıyor.

SEKSENLER BUTİK ALİ VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

Dizinin sevilen karakterlerinden olan Butik Ali (Hakan Bulut) dizi kadrosunda şimdilik yer almadığı gözüküyor. İlk sezonlar dizide yer alan Butik Ali karakteri oldukça beğeni almıştı. TRT 1'in resmi sitesinde Seksenler dizisinin oyuncu kadrosunda Butik Ali yer almadı. Seksenler dizisinde yeni bölümlerde olup olmayacağı bugün netlik kazanacak.

GÜNCELLEME

Butik Ali Seksenler'in son bölümlerinde yer alıyordu. Bugünkü yeni bölümde de olması bekleniyor. Fakat dediğimiz gibi TRT1'in oyuncu kadrosunda gözükmüyor.

BUTİK ALİ (HAKAN BULUT) KİMDİR?

Hakan Bulut (9 Ocak 1982, İstanbul, Türkiye) Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu. Seksenler dizisindeki Butik Ali karakteri ile tanınır.

Hakan Bulut, 9 Ocak 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. 2001 yılında tiyatroculuğa Kadıköy Halk Eğitim Merkezinde başladı. Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. Tiyatrocu Tuncay Özinel'in yanında asistan olarak bulundu ayrıca Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda oyunculuk yapmaya başladı. 2009 yılında Nefes: Vatan Sağolsun isimli sinema filminde oynamıştır. Ancak 2012 yılında Birol Güven'in yaptığı ve TRT 1'de yayınlanmaya başlayan Seksenler dizisinde Butik Ali isimli bir işportacı karakteri oynadı. Bu dizideki oyunculuğu çok sevildi. Dizide söylediği "Bana her şeyi de ama.....deme" repliğiyle ilgi topladı. Hâlen Seksenler dizisinde Butik Ali karakterini oynamaktadır.

2014 yılında yine yapımcı Birol Güven ve Seksenler dizisinin yönetmeni Müfit Can Saçıntı'nın yaptığı Mandıra Filozofu isimli sinema filminde oynadı. 2015 yılında ise Seksenler dizisinden rol arkadaşı olan İlker Ayrık ile beraber Yapışık Kardeşler isimli filmde oynamıştır.

SEKSENLER OYUNCULARI KİMLER?

Reha Özcan - METİN ÖĞRETMEN

İlker Ayrık - ÇAĞATAY

Zeynep Demirel - AMELİE

Şoray Uzun - AHMET

Ayşe Tolga - GÜLDEN

Onur Dilber - RIZA AMİR

Berat Yenilmez - PASTACI SAMİ

SEKSENLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Seksenler'in en büyük aşıkları, Çınaraltı Mahallesi'nde düzenlenen toplu nikah töreninde evleniyor! Butik Ali yıllardır aşık olduğu Dilek'e kavuşurken, uzun zamandır nişanlı olan ve evlenmeyi dört gözle bekleyen Elvan ve Şahin de bu toplu nikah töreninde muradına eriyor. Genç çiftlerin yanı sıra, kahveci Mesut ve Yıldız'ın da nikah tazelemesi bir birinden eğlenceli anların yaşanmasına sebep oluyor. Öte yandan Nazlı sonunda Niyazi'nin evlenme teklifini kabul ederek, Niyazi'ye büyük bir mutluluk yaşatır. Çağatay ve Funda ise ailelerini tanıştırarak evlilik yolundaki ilk adımlarını atarlar. Gülden ve Ahmet'in ikinci çocuklarının cinsiyeti aileler arasında tatlı bir tartışmaya sebep olur. Herkes bebeğin cinsiyetini merak etmektedir. Butik Ali yeni giriştiği su işinde çok başarılı olur, bu haber başta Dilek olmak üzere herkesi çok mutlu eder. Kasap Bahtiyar ve kardeşi Sinan memleketleri Adana'ya dönmeye karar verirler.