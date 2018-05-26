Sekizinci Kattan Düşen Enes, Hayatını Kaybetti

SİVAS'ta bir apartmanın 8'inci katından düşen Enes Çiftçi (12) hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.00 sıralarında Huzur Mahallesi, Özbelsan TOKİ konutlarında yaşandı. Murat-Nazlıgül Çiftçi çiftinin 3 çocuğundan 2'ncisi olan ve epilepsi hastalığı olduğu öğrenilen Enes Çiftçi iddiaya göre apartmanın 8'inci katında pencereden bakarken nöbet geçirdi. Bu sırada dengesini kaybeden Enes beton zemine düştü. Ağır yaralanan çocuk çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Olayın yaşandığı sırada Enes Çiftçi'nin diğer kardeşlerinin evde olduğu öğrenildi. Anneleri Nazlıgül Çiftçi kentteki özel bir hastanede çalıştığı, baba Murat Çiftçi'nin ise geçen yıl hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - Sivas