Sekiz aylık bebeğini böyle toprağa vermiş: Saçlarının kokusunu özledim, gülüşünü özledim

VEDA KONUŞMASIEski futbolcu ve TV ünlüsü Ashley Cain ile eşi Safiyya Vorajee, sekiz aylıkken, löseminin nadir rastlanan bir türüne yakalanan ve mücadelesini kaybeden kızları Azaylia'yı yürek burkan bir törenle toprağa verdi.

Eski futbolcu ve TV ünlüsü Ashley Cain ile eşi Safiyya Vorajee, sekiz aylıkken, löseminin nadir rastlanan bir türüne yakalanan ve mücadelesini kaybeden kızları Azaylia'yı yürek burkan bir törenle toprağa verdi. Minik Azaylia, geçtiğimiz hafta Aslan Kral temalı bir törenle son yolculuğuna uğurlanmıştı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Cain'in, kızı Azaylia'nın cenaze töreninde., gözyaşları içinde yaptığı konuşma da ortaya çıktı. Ashley Cain, kızının cenaze törenindeki konuşmasını Instagram sayfasında paylaştı. Ashley Cain konuşmasına "Her zaman biraz ünlü olduğumu düşünürdüm. Fakat Azaylia dünyaya geldi ve beni tamamen değiştirdi" sözleriyle başladı.

'ONUN ÖYKÜSÜ ÖZELDİ'

Sonra da şunları söyledi: "Şöyle düşünüyorum: Bir çocuk sahibi olduktan sonra, bir ebeveyn olarak bazı önyargılara sahip olabilirsiniz. Ama sanırım, kendi adıma, sevgilim adına, arkadaşlarım, ailem adına ve bizim hikayemizi takip eden herkes adına kızım Azaylia Diamond'ın öyküsünün özel olduğunu söylemem yanlış olmaz."

O GÜNÜ ANLATTI

"Güzel, güçlü, cesur ve çok ilham verici. Kızım hayatıma girdikten sonra her şey tamamen değişti. O benim hayatımı değiştirdi, hayatımı kurtardı, hayatıma anlam kattı" diyen Ashley Cain, bir bebek sahibi olacağını öğrendiğinde neler hissettiğini ve neler yaptığını şöyle anlattı: "Kardeşimi aradığımı hatırlıyorum. Aslında her iki kardeşimi de aradım. Matty'ye (kardeşi) yeniden amca olacağını söyledim. ve o bana dedi ki" Biliyor musun, sen de". Cain, o anda erkek kardeşinin de yakında bir bebek sahibi olacağını öğrendiğini anlattı. Sonuçta iki kardeşin de birer kız bebekleri dünyaya geldi.

SIK SIK GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Konuşması sırasında sık sık gözyaşlarına boğulan Caine "Bir kız çocuk sahibi olmak, benim için gerçekten olduğum insanı göstermenin bir yoluydu. O bana kendisini sevmem için, kendisini öpmem için, onunla dans etmem için ya da onunla her ne yapmak istiyorsam onu yapmak için izin verdi" diye konuştu.

NADİR RASTLANAN BİR TÜR

Ashley Cain, küçük kızının löseminin nadir rastlanan saldırgan bir türüne yakalandığını öğrendiğinde hissettiklerini de şöyle anlattı: "Hayatımın bu en yıkıcı haberini duyduğumda ne olduğunu anlamadım. O sırada hala hayatımızın en iyi günlerini yaşıyorduk." Cain, daha sonra da sözlerini gözyaşları içinde şöyle sürdürdü: "Onu öperdim, öperdim, öperdim. Onun saçlarının kokusunu özlüyorum, onun ayaklarını yüzüme koymayı özlüyorum, onunla dans etmeyi özlüyorum. Onunla her gün yaptığımız şeyleri yapmayı..." Cain, sekiz aylıkken hayata veda eden kızıyla ilgili olarak en çok özlediği ayrıntıyı da anlattı. Cain, Azaylia'nın tedavisi için hastanede oldukları dönemde çoğu gece onun yanında kaldığını anlattı. Sonrada "Sabah uyandığımda onun kocaman gülümsemesini görmeyi özledim."

'SESSİZCE BENİM UYANMAMI BEKLERDİ'

Ashley Cain, o hastane günlerinde çok yorgun olduğunu, gecede sadece iki saat uyuduğunu hatırlatarak, her uyandığında sağ yanında yatan kızına baktığını, her seferinde de onun uyanık olduğunu gördüğünü anlattı. Sonra da küçücük bebeğin o uyurken hiç ağlamadan, ses çıkarmadan onun uyanmasını beklediğini sözlerine ekledi. Caine, minik bebeğinin her ne olursa olsun, yüzünde her zaman bir gülümseme taşıdığını da belirtti. Hastalıkla mücadele sırasında yaşananları da "Biz gülümsedik çünkü o gülümsüyordu, biz cesurduk çünkü o çok korkusuzdu ve biz güçlüydük çünkü o gerçekten çok güçlüydü" diyerek sözlerini sürdürdü.

'HER DAĞIN ZİRVESİNE, HER VADİNİN DERİNLİKLERİNE'

Ashle Cain duygusal konuşmasını "Her dağın zirvesinden her vadinin derinliklerine, her yol boyuna, her okyanusun kıyısına, kuzeyden güneye, doğudan batıya, köşeden köşeye seni yanımda götüreceğim bebeğim. Haydi gidelim şampiyon. Benim şampiyonum, benim dünyam, benim kahramanım. Azaylia Diamond Cain, seni seviyorum. " Ashley Caine konuşması sırasında durmadan gözyaşı döktü. Törende bulunan diğer konuklar da onunla birlikte ağladı.

EN ACI GÜN

30 yaşındaki Cain ile 35 yaşındaki Vorajee, minik Azaylia için Nuneaton kentinde bir cenaze töreni düzenledi. Çok sayıda kişinin katıldığı törende minik bebeğin naaşı beyaz atların çekildiği bir arabayla taşındı. Hayatlarının en büyük acısını taşıyan Ashley Cain ve Safiyya Vorajee'nin siyah yas giysileri içinde olduğu ve ayakta durmak için birbirlerinden destek aldığı görüldü.

ASLAN KRAL TEMALI CENAZE TÖRENİ

"Aslan Kral" (Lion King) temalı cenaze töreninde atlara turuncu renkte tüyler takıldı. Ashley Cain de takım elbisesini aynı renk kravat ve mendille tamamladı. Törene katılan tüm konuklar da etrafta toplananlar da aynı renkleri tercih etti.

GÖZYAŞLARI DİNMEDİ

Kızları Azaylia'nın lösemi ile mücadelesini sosyal medya hesaplarından paylaşan Ashley Cain ile Safiyya Vorajee tören boyunca gözyaşlarını tutamadı. Korteje katılmayan ama yol kenarında toplananlar da Azaylia'nın fotoğraflarını taşıyıp gözyaşı dökerek minik kızı son yolculuğuna uğurladı.

KELEBEK ÖMÜRLÜ AZAYLIA Bir dönem İngiltere'de çeşitli futbol takımlarında oynayan ardından da modellik yapmaya başlayan Ashley Caine'in sekiz aylık kızı Azaylia, daha hayatının başında lösemiye yakalandı. Görev aldığı The Ex On The Beach adlı yapımla da şöhretini perçinleyen Ashley Caine ve bebeğinin annesi Safiyya Vorajee bir süredir minik Azaylia'nın tedavisi için hastanede bulunuyordu. Fakat doktorlar genç çifti yıkan gerçeği gizlemedi. Yapılan bütün tedaviye rağmen minik Azaylia'nın yaşayacak sayılı günleri kaldığını açıklamıştı.

TEDAVİ İÇİN SİNGAPUR'A GİTMEYİ PLANLIYORLARDI Bunun üzerine 30 yaşındaki Ashley Cain ile sevgilisi Safiyya Vorajee, kızları Azaylia'yı alıp evlerine döndü. Bebeğin annesi Vorajee, minik kızın tedavisi için başlattığı kampanya ile 1. 5 milyon sterlin toplamıştı. Çift, bu şekilde tedavi için Singapur'a gitmeyi planlıyordu. Minik Azaylia'a henüz 2 yaşındayken lösemi teşhisi konulmuştu. Doktorlar Azaylia'nın yakalandığı hastalığın löseminin çok saldırgan bir türü olduğunu belirtti. Fakat hastalığın çok nadir rastlanan bu türü yüzünden minik kızın bu yolculuğa çıkamayacağı da kesinleşti.

HASTALIĞIN ÇOK NADİR RASTLANAN SALDIRGAN BİR TÜRÜ Sosyal medya hesabından kızına banyo yaptırırken çekilen bir videosunu paylaşan Ashley Cain; bu hayatta Azaylia'sız ne yapacağını bilemediğini de vurguluyor. Cain, yaptığı sosyal medya paylaşımında olup bitenleri şöyle anlattı: "Dokuz gün önce doktorlar yaptıkları değerlendirmenin sonucuna göre kızımın yaşayacak birkaç günü kaldığını açıkladı."

"BENİM KÜÇÜK KAHRAMANIM" Kızının saldırgan hastalığı ve başta beyni olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerini tutan tümör yüzünden acılar çektiğini anlatan Ashley Caine, bütün bunlara rağmen minik Azaylia'nin hala gülümsemeyi sürdürdüğünü anlattı. Caine "Gerçek çok acı... Hayatımın en zorlu ve en üzücü günlerinde kızım bunu daha iyi hale getirmek için bir yol buldu. En karanlık günlerde bile ışık oldu, kalbimi, mümkün olduğuna inanamayacağın kadar çok sevgiyle doldurdu" diye yazdı paylaşımında.

YEŞİL SAHALARDAN KAMERA KARŞISINA Eski bir futbolcu olan 30 yaşındaki Ashley Cain, Coventry City, Luton, Oxford United ve Mansfield Town gibi takımlarda top koşturdu. Daha sonra çeşitli giyim firmaları için modellik yaptı. Ex On The Beach adlı şov ile adını TV dünyasında da duyurdu. Caine, kendisi gibi TV siması olan Safiyya Vorajee ile bir süredir birlikte.

