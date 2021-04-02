Şeker İş Başkanı Onay: Şeker fabrikası Burdur ekonomisine ciddi katkı sağlıyor
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Şeker İş Başkanı Onay: Şeker fabrikası Burdur ekonomisine ciddi katkı sağlıyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şeker İş Başkanı Onay: Şeker fabrikası Burdur ekonomisine ciddi katkı sağlıyorŞEKER İş Sendikası Burdur Şube Başkanı Mustafa Onay, şeker fabrikasının Burdur ekonomisine ciddi katkı sağladığını söyledi.

Şeker İş Başkanı Onay: Şeker fabrikası Burdur ekonomisine ciddi katkı sağlıyor

ŞEKER İş Sendikası Burdur Şube Başkanı Mustafa Onay, şeker fabrikasının Burdur ekonomisine ciddi katkı sağladığını söyledi. Mustafa Onay, 2018 yılının son günlerinde özelleştirimenin eşiğinden dönen Burdur Şeker Fabrikası'nda, 155 gün süren 2020-2021 kampanya döneminde 93 bin ton şeker üretildiğini kaydetti.

Şeker fabrikası sosyal tesislerinde yapılan kongrede 4 yıllığına Şeker İş Sendikası Burdur Şube Başkanlığı'na seçilen Mustafa Onay, "Bilindiği gibi 2018 yılında iliklerimize kadar hissettiğimiz özelleştirme gerçeğini bertaraf ettikten sonra 2020-2021 kampanyasını rekorlar kırarak tamamladık" dedi.

2020-2021 kampanya döneminin 9 Eylül 2020 tarihinde pancar alımı ile başladığını belirten Onay, "14 Eylül 2020 tarihi itibariyle de pancarın şeker yolculuğu başlamış oldu. 6 il, 25 ilçe 155 köye hitap eden Burdur Şeker Fabrikası olarak 4 bin 176 çiftçimizle sözleşme imzaladık ve 105 bin 240 dekar alanda pancar ekimi yapıldı. Bu yıl yaklaşık 705 bin ton pancar işledik. Çiftçimizden 620 bin 500 ton pancar aldık. 85 bin ton da Ilgın Şeker Fabrikası'ndan takviye alarak 705 bin 500 ton pancar işleme kapasitesine ulaştık" dedi.

Onay, şunları söyledi:

"İşlenen 705 bin ton pancardan 92 bin 900 kg şeker, 35 bin ton melas, 206 bin ton yaş küspe 11 bin ton kuyruk (küçük baş hayvan üreticilerinin kullandığı yem bitkisi) elde ettik. Bu yıl ürettiğimiz 206 bin ton yaş küspenin 147 bin tonunu 1 tonluk paketler haline getirerek çifçimize ulaştırdık. Bu hem zayiat hem de çevreye verdiği kirliliği önleme konusunda bize göre çok güzel bir teknolojik sistemdi. 58 bin ton civarında küspeyi de çiftçimiz kendisi gelerek dökme olarak almak istedi."

Çiftçiye 229 milyon lira pancar bedeli ödendiğini anlatan Onay, "Kampanya döneminde 934 işçi çalıştı. 372 arkadaşımız Şeker İş Sendikası'nın örgütlü işçileri, 562'si ise taşeron işçilerimiz. Şeker fabrikamızın Burdur ekonomisine çok ciddi katkısı olduğunu düşünüyoruz. Bundan doalyı tüm paydaşlarımızın, çiftçilerimizin, besicilerimizin, nakliyecilerimizin, esnafımızın, Burdur halkımızın bize sahip çıkmasını istiyoruz. Duru beyaz şekerimizi Burdur'dan kaybetmek istemiyoruz" diye konuştu.

Şeker İş Başkanı Onay: Şeker fabrikası Burdur ekonomisine ciddi katkı sağlıyor
Şeker İş Başkanı Onay: Şeker fabrikası Burdur ekonomisine ciddi katkı sağlıyor
Şeker İş Başkanı Onay: Şeker fabrikası Burdur ekonomisine ciddi katkı sağlıyor
Şeker İş Başkanı Onay: Şeker fabrikası Burdur ekonomisine ciddi katkı sağlıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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