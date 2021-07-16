Şeker hastalığı nedir? Şeker hastalığı belirtileri nelerdir? Şeker hastalığında neler yenmeli? Şeker hastalığına ne iyi gelir?

Şeker hastalığı, vücut için gerekli olan insülinin yeterince üretilmemesinden kaynaklanan bir hastalıktır. Yaşam kalitesini bozan şeker hastalığı nedir? Vücudumuzda şeker hastalığı belirtileri nasıl ortaya çıkar? Şeker Hastalığında ne yenmeli? Günlük hayatımızda Şeker Hastalığına ne iyi gelir?

Dünyada açlıkla mücadelenin yanında gıda tüketiminin artmasıyla beraber şeker hastalığı ve diyabet tehlikeli olacak boyutta bir artış göstermiş. Bu konu hakkında en çok merak edilen Şeker Hastalığı nedir? Şeker Hastalığı Belirtileri nelerdir? Şeker hastalığında neler yemeliyiz? Şeker Hastalığına ne iyi gelir?

ŞEKER HASTALIĞI NEDİR?

Şeker hastalığı nedir, şeker hastalığı vücudun insülin direncinin az yada hiç olmamasıdır. Özellikle son yıllarda artış eğiliminde olan hastalık ölümcül sonuçlarda doğurabiliyor. Emilimin sağlanması için küçük parçalar ayrılan besin maddeleri glukoz denilen en küçük parçaya ayrılmaktadır. Sağlıklı bireylerde 70-100 mg olan glukoz değeri şeker yada diyabet olan hastalarda bu seviye artmaktadır.Tıp2 diyeti en çok görülen diyet arasındadır. Tıp 2 diyabetinin tedavi edilmemesi başta göz ayak olmak üzere pek çok organın kaybedilmesine neden olmaktadır. Şeker hastası bireylerde aldığı besinlerdeki glukozkana karışmaz ve böylece kan şekeri yükselir. İstatiksel olarak her 12 iki kişiden birinde diyabet görülmektedir. Türkiye de ise yaklaşık olarak 7.2 milyonun üzerinde diyabet hastası olduğu tahmin edilmektedir. Çoğu hasta belirti vermedenhastalığı geçirdiği için verilen rakamlardan dahaçok kişinin şeker hastası olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada birçok insanın yaşamını olumsuz etkileyen şeker hastalığının belirtileri nelerdir?

ŞEKER HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Ciltte kuruluk ve kaşıntı

-Geç iyileşen yaralar

-Kilo kaybı

-Halsizlik uyuşma hali

-Bulanık görme

-Gebelik sırasında normalden büyük bebek doğumu

ŞEKER HASTALIĞI ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

TIP 1 Diyabeti: Dışarıdan insülın alımının zorunlu olduğu diyabet türüdür. Küçük yaşlarda ortaya çıkabilmektedir. Pankreasta insülinin yetersiz ve hiç olmamasından kaynaklanır.

Tıp 2 Diyabeti: Hücrelerin insülin hormonuna karşı tepkisiz kalmasıdır. En çok görülen diyabet türüdür.

ŞEKER HASTALIĞINDA NE YENMELİDİR?

Şeker hastalığı ve beslenme birbirleriyle doğrudan ilgili olduğu için beslenme ve diyet şeker hastaları için hayati bir önem taşımaktadır. Besin zincirindeki temel besin maddelerini yeteri ve dengeli tüketmek oldukça önemlidir. Bununla beraber rafine ürünlerinin tüketimi diyabet hastaları için risk oluşturmaktadır. Karbonhidrat tüketimi de oldukça önemlidir .Bu grupta beyaz ekmek yerine tam tahıl tüketmek daha sağlıklı bir seçim olacaktır. Bunun yanında sebze ağırlıklı beslenme de oldukça önem arz etmektedir. Kuru baklagillerden fasülye ,nohut ,mercimek şeker hastalarının tüketmesi gereken önemli besinler arasında yer almaktadır. Protein tüketimi de bu süreçte kan şekerinin dengelenmesi açısından önemlidir. Protein tüketiminde yağlı etler yerine balık,yağsız tavuk göğsü tercih edilmelidir. Yağlardan ise iyi yağlar dediğimiz badem, ceviz, fındık ve zeytinyağı tüketimi sağlıklı bir tercih olacaktır. Tüm bunların yanında şeker hastalarının işlenmiş gıda ,pirinç, meyve suyu, mısır, mısır gevreği, kızarmış patates ,tatlılar ,gazlı içecekler, makarna, beyaz ekmek, yağlı kırmızı et, şeker hastalarının kaçınması gereken gıdalar arasında yer almaktadır.

ŞEKER HASTALARINA NE İYİ GELİR?

Şeker hastalarının dikkat etmesi gereken birkaç adım yaşam kalitesini artıracak ve hastalığın olumsuz etkilerini en aza indirgeyecektir.

-Lifli gıdalar tüketmek ;Ispanak Brokoli, karnabahar gibi sebzeler tüketmek.

-Hafif egzersizler yapmak

-Besinleri yavaş yavaş tüketmek

-Az tuz tüketmek

-Trans yağlardan uzak durmak

- Aç kalmamak ;sağlıklı ara öğünler tüketmek çok acıkmayı önleyecektir. Tüm bunlar hastalığı tamamen yok etmese bile kan şekerini dengeleyerek daha sağlıklı bir yaşam oluşturacaktır.