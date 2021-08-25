Şeker hastalığı nedir? Şeker hasatlığı tipleri ve türleri nelerdir?

Diyabet, kan şekeri olarak da adlandırılan kan şekeriniz çok yüksek olduğunda ortaya çıkan bir hastalıktır. Kan şekeri ana enerji kaynağınızdır ve yediğiniz yiyeceklerden gelir. İnsülin , bir hormon tarafından yapılan pankreas , hücrelerinize besin elde kimden glikoz yardımcı enerji için kullanılacak. Bazen vücudunuz yeterince veya hiç insülin yapmaz veya insülini iyi kullanmaz. Glikoz daha sonra kanınızda kalır ve hücrelerinize ulaşmaz. Şeker hasatlığı tipleri ve türleri nelerdir?

Zamanla, kanınızda çok fazla glikoz olması sağlık sorunlarına neden olabilir . Diyabetin tedavisi olmasa da diyabetinizi yönetmek ve sağlıklı kalmak için adımlar atabilirsiniz . Bazen insanlar diyabeti "bir şeker dokunuşu" veya "sınırda diyabet" olarak adlandırır. Bu terimler, birinin gerçekten diyabet hastası olmadığını veya daha az ciddi bir vakası olduğunu, ancak her diyabet vakasının ciddi olduğunu gösterir. Şeker hastalığı nedir? Şeker hasatlığı tipleri ve türleri nelerdir?

TİP 1 DİYABET

Eğer varsa 1 diyabet tip , vücudunuz insülin yapmaz. Sizin bağışıklık sistemi saldırılar ve insülin yapmak pankreas hücreleri tahrip eder. Tip 1 diyabet her yaşta ortaya çıkabilmesine rağmen genellikle çocuklarda ve genç erişkinlerde teşhis edilir. Tip 1 diyabetli kişilerin hayatta kalmak için her gün insülin alması gerekir.

2 TİP DİYABET

Eğer varsa tip 2 diyabete , vücudunuz yapmak veya iyi kullanılması insülin etmez. Tip 2 diyabet her yaşta, hatta çocuklukta bile gelişebilir. Bununla birlikte, bu tip diyabet en sık orta yaşlı ve yaşlı kişilerde görülür. Tip 2 diyabetin en yaygın türüdür.

GESTASYONEL DİYABET

Gestasyonel diyabet , bazı kadınlarda hamile olduklarında gelişir. Çoğu zaman, bu tip şeker hastalığı bebek doğduktan sonra geçer. Bununla birlikte, gestasyonel diyabetiniz varsa, daha sonraki yaşamda tip 2 diyabet geliştirme şansınız daha yüksektir. Bazen hamilelik sırasında teşhis edilen diyabet aslında tip 2 diyabettir.

DİĞER DİYABET TÜRLERİ

Daha az yaygın olan türler, diyabetin kalıtsal bir formu olan monogenik diyabet ve kistik fibrozla ilişkili diyabet Harici bağlantıdır .

Şeker hastalığı ne kadar yaygındır?

2015 itibariyle, Amerika Birleşik Devletleri'nde 30,3 milyon kişi veya nüfusun yüzde 9,4'ü diyabet hastasıydı. 4 kişiden 1'inden fazlası hastalığı olduğunu bilmiyordu. Diyabet 65 yaş üstü 4 kişiden 1'ini etkiler. Yetişkinlerdeki vakaların yaklaşık yüzde 90-95'i tip 2 diyabettir. 1 Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Kimlerin tip 2 diyabet geliştirmesi daha olasıdır?

45 yaşında veya daha büyükseniz, ailenizde diyabet öyküsü varsa veya fazla kiloluysanız, tip 2 diyabet geliştirme olasılığınız daha yüksektir. Fiziksel hareketsizlik, ırk ve yüksek tansiyon gibi bazı sağlık sorunları da tip 2 diyabet geliştirme şansınızı etkiler. Ayrıca, prediyabetiniz varsa veya hamileyken gestasyonel diyabetiniz varsa, tip 2 diyabet geliştirme olasılığınız daha yüksektir . Tip 2 diyabet için risk faktörleri hakkında daha fazla bilgi edinin .

Diyabetli kişilerde hangi sağlık sorunları gelişebilir?

Zamanla, yüksek kan şekeri aşağıdaki gibi sorunlara yol açar:

• kalp hastalığı

• felç

• böbrek hastalığı

• göz problemleri

• diş hastalığı Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

• sinir hasarı

• ayak problemleri

Diyabetle ilgili bu sağlık sorunlarını geliştirme şansınızı azaltmak için adımlar atabilirsiniz .