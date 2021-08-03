Şeker hastalığı belirtileri! Sinirsel şeker hastalığı belirtileri! Şeker hastalığı neden olur?

Günümüzde birçok kişide görülen şeker hastalığı, diyabet olarak da bilinir. pankreasın vücut için yeterli miktarda insülin üretememesi ya da ürettiği insülinin vücut tarafından etkili bir şekilde kullanılamaması sonucunda ortaya çıkan hastalık türüdür. Şeker hastalığı belirtileri! Sinirsel şeker hastalığı belirtileri! Şeker hastalığı neden olur?

Birçok çeşidi bulunan diyabetin; gastasyonel diyabet, gizli şeker, tip 1 diyabet, tip 2 diyabet gibi türleri vardır. Şeker hastalığı belirtileri! Sinirsel şeker hastalığı belirtileri! Şeker hastalığı neden olur?

ŞEKER HASTALIĞI NEDEN OLUR?

Şeker hastalığı nedir, şeker hastalığı vücudun insülin direncinin az yada hiç olmamasıdır. Özellikle son yıllarda artış eğiliminde olan hastalık ölümcül sonuçlarda doğurabiliyor. Emilimin sağlanması için küçük parçalar ayrılan besin maddeleri glukoz denilen en küçük parçaya ayrılmaktadır. Sağlıklı bireylerde 70-100 mg olan glukoz değeri şeker yada diyabet olan hastalarda bu seviye artmaktadır.Tıp2 diyeti en çok görülen diyet arasındadır. Tıp 2 diyabetinin tedavi edilmemesi başta göz ayak olmak üzere pek çok organın kaybedilmesine neden olmaktadır. Şeker hastası bireylerde aldığı besinlerdeki glukozkana karışmaz ve böylece kan şekeri yükselir. İstatiksel olarak her 12 iki kişiden birinde diyabet görülmektedir. Türkiye de ise yaklaşık olarak 7.2 milyonun üzerinde diyabet hastası olduğu tahmin edilmektedir. Çoğu hasta belirti vermedenhastalığı geçirdiği için verilen rakamlardan dahaçok kişinin şeker hastası olduğu tahmin edilmektedir. Dünyada birçok insanın yaşamını olumsuz etkileyen şeker hastalığının belirtileri nelerdir?

ŞEKER HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Halsizlik ve yorgunluk hissi,

Hızlı ve istemsiz kilo kaybı,

Bulanık görme,

Ayaklarda uyuşma ve karıncalanma şeklinde rahatsızlık hissi,

Yaraların normalden daha geç iyileşmesi,

Ciltte kuruluk ve kaşıntı,

Ağızda aseton benzeri koku oluşumu

GİZLİ ŞEKER HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Şeker hastası olan kişilerde çıkış belirtileri hemen belli olmaz. Genetik olan şeker hastalığı olan kişilerde ciddi kilo artması, yaşam tarzı ve kronik rahatsızlıkların olduğu zaman vücutta bulunan kan şekerini sağlayan insülinin bozulması başlar. Bu sebepten dolayı sağlıklı insanda kan şekeri normal değerde kalır, bahsedilen durumlarda ise bu değer normal aralığına dönmez. Bu durum insülin direncidir.

İnsülin direnci gelişme göstermeye başladığı zaman vücut insülin üretmeye başlar. Bu süreç içinde vücut belli bir seviyede kan şekerini düzenli tutar. Alışkanlıklar devam ettiği zaman ise yeterli insülin meydana getiremez. Kan tekrar yükselir ve halk arasında yaygın adıyla gizli şeker olarak bilinen bu süreç, prediyabet olarak adlandırılır. Yükseldiği durumlarda ise şeker hastalığı söz konusu olur.

ŞEKER HASTASI NASIL BESLENMELİ?

Şeker hastalığı ve beslenme birbirleriyle doğrudan ilgili olduğu için beslenme ve diyet şeker hastaları için hayati bir önem taşımaktadır. Besin zincirindeki temel besin maddelerini yeteri ve dengeli tüketmek oldukça önemlidir. Bununla beraber rafine ürünlerinin tüketimi diyabet hastaları için risk oluşturmaktadır. Karbonhidrat tüketimi de oldukça önemlidir .Bu grupta beyaz ekmek yerine tam tahıl tüketmek daha sağlıklı bir seçim olacaktır. Bunun yanında sebze ağırlıklı beslenme de oldukça önem arz etmektedir. Kuru baklagillerden fasülye ,nohut ,mercimek şeker hastalarının tüketmesi gereken önemli besinler arasında yer almaktadır. Protein tüketimi de bu süreçte kan şekerinin dengelenmesi açısından önemlidir. Protein tüketiminde yağlı etler yerine balık,yağsız tavuk göğsü tercih edilmelidir. Yağlardan ise iyi yağlar dediğimiz badem, ceviz, fındık ve zeytinyağı tüketimi sağlıklı bir tercih olacaktır. Tüm bunların yanında şeker hastalarının işlenmiş gıda ,pirinç, meyve suyu, mısır, mısır gevreği, kızarmış patates ,tatlılar ,gazlı içecekler, makarna, beyaz ekmek, yağlı kırmızı et, şeker hastalarının kaçınması gereken gıdalar arasında yer almaktadır.