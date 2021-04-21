SEKA Kâğıt Müzesi'nden Kâğıtçılık Günü hediyesi
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SEKA Kâğıt Müzesi'nden Kâğıtçılık Günü hediyesi

SEKA Kâğıt Müzesi'nden Kâğıtçılık Günü hediyesi
Bültenler - Haberler | Güncel

Büyükşehir Belediyesi SEKA Kâğıt Müzesi Kağıtçılık Günü münasebetiyle vatandaşlara el yapımı atölye seti hediye etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren SEKA Kâğıt Müzesi, Kâğıtçılık Günü kapsamında şehir merkezinde halka el yapımı atölye seti hediye etti. Geleneksel yöntemlerle kâğıt üretiminin öğrenilmesi ve geri dönüşümün önemini vurgulamak amacıyla Kâğıtçılık Günü kutlamaları kapsamında hazırlanan setler vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

STANT KURULDU, BİLGİLER VE HEDİYELER VERİLDİ

Büyükşehir Belediyesi SEKA Kağıt Müzesi bu özel gün nedeni ile İzmit merkezinde bir stant kurdu. Vatandaşlara bu stantta kağıtçılık günü nedeni ile çeşitli bilgiler sunuldu. SEKA Kağıt Müzesi hakkında da bilgilendirmelerin yapıldığı etkinlikte vatandaşlara el emeği setler hediye edildi. Vatandaşlar yapılan etkinliğin anlamının büyük olduğunu ifade ederek Büyükşehir'e özellikle geri dönüşüm konusunda gösterdiği hassasiyet nedeniyle teşekkür etti.

KÂĞITÇILIK GÜNÜ

SEKA Müesseselerinin kurucu müdürü Mehmet Ali Kağıtçı'nın kaleme aldığı 1974'te yayınlanan 'Kâğıtçılığımız' adlı kitabında şöyle yazmıştı;

"18 Nisan 1936 Cumartesi günü saat 14.30'da 1 numaralı Kâğıt makinamızdan elde ettiğim ilk kağıt sahifası, uğruna yıllarca mücâdele ettiğim idealime kavuşmanın bir belgesi idi. O mutlu andaki sevinçli heyecanımı, bugün de aynı tazelik ve şiddetle hissetmekteyim."

Gazetelerde İzmit'te üretilen bu ilk yerli kâğıt üzerine haberler yayınlanır, köşe yazarları köşelerini bu müjdeli habere ayırır. Bunlardan biri de Peyami Safa'dır. 21 Nisan 1936 tarihli Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan 'Kâğıt' başlıklı makalesinde şunları yazar Peyami Safa: "İzmit Kâğıt Fabrikası iki gün evvel yerli kâğıdı çıkardı. Ekmeksiz yaşaması mümkün olduğu halde kâğıtsız yaşama imkânı olmayan meslek için, yani mesleğimiz için 18 Nisan bir Kâğıt Bayramı Günü sayılmaya değer.

Kaynak: Bültenler

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