Şehzadeler'de TOKİ heyecanı yaşandı
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Şehzadeler'de TOKİ heyecanı yaşandı

Şehzadeler Belediyesi'nin TOKİ işbirliği ile Sancaklıbozköy Mahallesinde hayata geçireceği 400 sosyal konut için hak sahipleri, AK Parti Manisa Milletvekillerin de katılımıyla Ankara'da yapılan kura ile belirlendi.

Şehzadeler'de TOKİ heyecanı yaşandı
17.06.2020 14:31 | Son Güncelleme: 17.06.2020 14:35

Şehzadeler Belediyesi'nin TOKİ işbirliği ile Sancaklıbozköy Mahallesinde hayata geçireceği 400 sosyal konut için hak sahipleri, AK Parti Manisa Milletvekillerin de katılımıyla Ankara'da yapılan kura ile belirlendi. Törende konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Bize bugünü gösteren Rabbime hamd ediyorum. Altı yıldır kentimize bir sosyal konut projesi kazandırabilmek için büyük çaba ve gayret sarf ettik." dedi.

Şehzadeler Belediyesinin 6 yıldır ilçeye kazandırmak için büyük bir çaba ve emek sarf ettiği toplu konut projesi ilk meyvesini verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde TOKİ'nin başlattığı 'Her yıl 100 bin yeni sosyal konut' projesi kapsamında Şehzadeler ilçesinde Sancaklıbozköy Mahallesine yapılacak 2+1 şeklindeki 400 sosyal konut için hak sahipleri kurayla belirlendi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında başkent Ankara'da seyircisiz olarak noter huzurda gerçekleştirilen kura törenine Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekilleri Semra Kaplan Kıvırcık, Mehmet Ali Özkan ve Tamer Akkal katıldı. TOKİ Finansman Dairesi Başkanı Ayhan Karaca ve TOKİ Finansman Dairesi Şube Müdürü Bülent Şerefoğlu da törende hazır bulundu.

"6 yıllık emek karşılığını buldu"

Törende konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Bugünleri bizlere gösteren Rabbime sonsuz hamd ediyorum. 6 yıldan beri Manisa'nın kalbi diyeceğimiz Şehzadeler ilçemize bir toplu konut projesi kazandırabilmek için büyük bir çaba ve gayret sarf ettik. İmar planlarını yaptık, hazineye ait mevcut alanın TOKİ'ye tahsisini sağladık. Zemin etütleri, hali hazır harita çalışmaları hepsi belediyemiz tarafından tamamlandı. Sayısız defa İstanbul ve Ankara'da TOKİ yetkileri ile toplantılar yaptık. Nihayetinde hamdolsun şirin mahallemiz Sancaklıbozköy'e yapılacak 400 konutun hak sahibini belirlemek için kura törenindeyiz. Bugün bu hizmetin sürece kadar gelmesinde emeği ve katkıları olan başta TOKİ Başkanımız ve TOKİ personeline halkım adına teşekkür ediyorum. Yine bu çalışmalarda bizimle birlikte büyük çaba ve gayret sarf eden AK Parti Manisa Milletvekillerimize halkım adına yürekten şükranlarımı sunuyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a hem bu projenin desteklenmesi noktasında hem de ilçemize kazandırdığı tüm yatırımlarla ilgili halkım adına şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'de çakılı her bir çivide emeği olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da destekleri, himayeleri için halkım adına teşekkür ediyorum. Konut çıkan hemşehrilerimize hayırlı olsun. Allah aileleri, sevdikleri ile birlikte sağlık içinde oturmayı nasip etsin. Çıkmayanlar da üzülmesinler. Hemen bu alanın yanında 194 dönümlük bir alan da daha yeni etapların yapılması için planlama çalışmalarımız devam ediyor. Milletvekillerimizin, bakanımızın desteği ile orası için de başvurular alınacaktır, oraya başvursunlar. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma, destek veren dostlarımıza, büyüklerimize şükranlarımı sunuyorum." dedi.

"TOKİ her konuda imdadımıza yetişiyor"

Başkan Çelik'in ardından AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur konuşarak emeği geçenlere teşekkür etti. Baybatur, "TOKİ, Manisa'da olduğu gibi Türkiye'de büyük işlere imza attı, atmaya da devam ediyor. Manisa'da 17 ilçemizde başta konut olmak üzere okul, cami gibi ihtiyaç olan her noktada imdadımıza yetişiyor. Manisa'nın imarı ve inşasında bize yardımcı oluyor. Kurada çıkmayanlar üzülmesin. İktidarımızda başka yeni evler, yeni projeler yapacağız" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından noter huzurda kura çekimine geçildi. Sancaklıbozköy Mahallesinde yapılacak 400 konut için 1231 başvuru oldu. Konutların yüzde 10'nu şehit yakınları, yüzde 5'i engelli vatandaşlar için ayrıldı. Diğer konutların hak sahipleri yapılan kurayla belirlendi. Noter onayının ardından hak sahipleri TOKİ'nin İnternet sitesinde yayınlanacak. - MANİSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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