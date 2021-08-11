Şehzadeler Belediyesi'nden ovaya 25 kilometre asfalt,
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Şehzadeler Belediyesi'nden ovaya 25 kilometre asfalt,

Şehzadeler Belediyesi'nden ovaya 25 kilometre asfalt,
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şehzadeler Belediyesi'nin 13 Temmuz'da Karaoğlanlı'dan startını verdiği ova yollarındaki soğuk asfalt çalışmaları devam ediyor.

Şehzadeler Belediyesi'nin 13 Temmuz'da Karaoğlanlı'dan startını verdiği ova yollarındaki soğuk asfalt çalışmaları devam ediyor.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, tarım kenti Şehzadelerde üreticiler için verdiği hizmet kalitesinin çıtasını yükseltti. Ova yollarında gerçekleştirilen 4 bin 500 kilometrenin üzerinde malzemeli ve malzemesiz bakım çalışmasının ardından, ova yolları soğuk asfaltla buluşuyor. 13 Temmuz'da Karaoğlanlı Mahallesi kırsalında çalışmanın startı verilirken, bugüne kadar 25 kilometre ova yolu asfalta kavuştu. Çalışmalar Hamzabeyli Mahallesi kırsalında devam ediyor. Konuyla ilgili konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk "Daha önce sözünü verdiğimiz gibi ova yollarımızda hizmetimizin kalitesini artırıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne Şehzadelerimizin ovasında 4 bin 500 kilometrenin üzerinde malzemeli ve malzemesiz ova yolu bakımı yaptık. Çünkü Şehzadelerimiz aynı zamanda bir tarım kenti. 320 bin dönüm bir tarım arazimiz ve ciddi bir üretimimiz var. Bu noktada üreticilerimize çiftçilerimize destek olabilmek, onların işini kolaylaştırabilmek için görev alanımıza girmemesine rağmen ova yollarında bakım çalışması başlatmıştık. Şimdi hizmetimizin standardını yükselttik. Her yıl 100 kilometre ova yollarının ana arterlerini soğuk asfalt yapmak için çalışıyoruz. Karaoğlanlı Mahallemizden başladığımız çalışmalarımız şuanda Hamzabeyli Mahallesi'nde devam ediyor. Program dahilinde ilçemizin tamamında bölüm bölüm çalışmamız devam edecek. Üreticilerimiz, çiftçilerimiz için hayırlı olsun. Allah kazasız belasız bu yolları kullanmayı, binbir emekle yetiştirilen ürünlerimizin bu yollardan geçerek daha kolay pazara ulaşmasını nasip etsin. Çiftçilerimize bol ve bereketli bir sezon diliyorum" dedi. - MANİSA

Şehzadeler Belediyesi'nden ovaya 25 kilometre asfalt,
Şehzadeler Belediyesi'nden ovaya 25 kilometre asfalt,
Şehzadeler Belediyesi'nden ovaya 25 kilometre asfalt,

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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