Vatandaşlar Yılan Sanıp Öldürmek İstedi, Oluklu Kertenkele Son Anda Kurtarıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde halk arasında 'kör yılan' olarak bilinen ve nesli tehlike altında olan çiftçi dostu, tehlikesiz 'oluklu kertenkele' itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal ortama bırakıldı.

YILAN SANDILAR, ÇİFTÇİ DOSTU KERTENKELE ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Camivasat Mahallesi Körfez Polis Merkezi karşında yılan olduğu ihbarı alan itfaiye ekipleri alarma geçti.Ekipler, askeri lojmanlarında bulunduğu yere nasıl geldiği bilinmeyen kertenkelenin yılan olmadığını ve termit, karınca ve küçük böceklerle beslendiği için çiftçi dostu bir hayvan olduğu görüldü.

AZ KALSIN ÖLDÜRECEKLERDİ

İtfaiye Amirliği ekipleri, bacakları bulunmayan, zararsız ve uysal bir hayvan olan oluklu kertenkeleyi yakalayarak çuvala koyduktan sonra doğal ortama bıraktılar.Öte yandan vatandaşların kertenkeleyi yılan sanarak öldürmek istedikleri ortaya çıktı.

"ZEHİRSİZ, ISIRMAZ"

Yetkililer, oluklu kertenkelenin vatandaşlar tarafından ayakları olmadığı için yılan sanılarak öldürüldüğünü belirtirerek, "Yılanlarda göz kapakları yoktur, ama bunların göz kapakları vardır. Ayrıca derisinin kenarlarında oluklar bulunuyor. Zehirsiz ve ısırmaz bildiğimiz kertenkeleler ne ise bu da aynıdır. Nesli tükenmek üzere olduğu için kesinlikle öldürülmemelidir" şeklinde konuştu.