Sehiv Secdesi nedir? Sehiv Secdesi hangi durumlarda, nasıl yapılır?

Tamamlama secdesi olarak da bilinen Sehiv Secdesi, namaz kılarken yapılan bir yanlışta, namazı düzeltmek, tamamlamaktır. Her Müslümanın bilmesi gereken bu secdeyi bilmeyenler için, Sehiv Secdesi nedir? Sehiv Secdesi hangi durumlarda yapılır? Sehiv Secdesi nasıl yapılır? gibi soruların cevaplarını derledik. Sehiv Secdesine dair bilinmesi gerekenler!

Tamamlama secdesi olarak da bilinen Sehiv Secdesi, namaz kılarken yapılan bir yanlışta, namazı düzeltmek, tamamlamaktır. Her Müslümanın bilmesi gereken bu secdeyi bilmeyenler için, Sehiv Secdesi nedir? Sehiv Secdesi hangi durumlarda yapılır? Sehiv Secdesi nasıl yapılır? gibi soruların cevaplarını derledik. Sehiv Secdesine dair bilinmesi gerekenlere haberimizden ulaşabilirsiniz!

SEHİV SECDESİ NEDİR?

Sehiv Secdesi kelime anlamı olarak; unutma, yanılma ve dalgınlıktır. İslam dininde temel anlamı ise; İslami ibadetlerden olan namazın hatalı kılınması durumunda, hatanın düzeltilmesi için son rekâtta yapılan secdedir.

Namazda, unutarak bir rüknün geciktirilmesi, tekrarlanması veya öne alınması ya da bir vacibin terk edilmesi, geciktirilmesi veya değiştirilmesi hâlinde noksanlığın telafi edilmesi için sehiv secdesi yapılması gerekir.

SEHİV SECDESİ HANGİ DURUMLARDA, NASIL YAPILIR?

Hangi durumlarda yapılır?

Sehiv Secdesi. Namaz sırasında yapılması gerekenlerin yapılmadığı durumlarda yapılır. Dolayısıyla Sehiv Secdesinin yapılmasını gerektiren durumlar şu şekildedir;

-Fatiha suresinin okunması sırasında noksanlık olması

-Fatiha suresini bir kereden fazla okumak

- Zammı sure yerine dua okumak

- Dört rekatlık namazda ilk iki rekatında bir şey okumayanlar da sehiv secdesini yapar.

- Vitir namazında kunut tekbirini unutan kimse de sehiv secdesini yapar.

Nasıl Yapılır?

Sehiv secdesinin yapılış şekli şöyledir:

-Namazın son oturuşunda tahiyyât okunarak sağ tarafa selam verilir ve hiç ara vermeksizin, tekbir getirilerek secdeye varılır. Burada üç kere "Sübhâne rabbiye'l-â'lâ" denilir.

-Sonra tekbir getirilerek oturulur, tekrar "Allahü ekber" denilerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere "Sübhâne rabbiye'l-â'lâ" denilir ve "Allahü ekber" denilerek oturulur.

-Bu oturuşta, "Ettehiyyâtü, Allahümme salli, Allahümme bârik ve Rabbenâ âtinâ..." zikir ve duaları okunarak önce sağa, sonra sola selam verilir.

-Sehiv secdesine gitmeden önceki oturuşta da salli-bârik ve diğer duaları okumak caizdir.

-Sehiv secdesinin, her iki tarafa selam verdikten sonra yapılabileceği görüşünde olanlar bulunmakla beraber; cumhur, sadece sağ tarafa selam verdikten sonra yapılmasını tercih etmektedir (Mevsîlî, el-İhtiyâr, I, 247; el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 139; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 540 vd.).

Cemaatle kılınan namazlarda cemaatin yanlışlıkla dağılmaması için, yalnız sağ tarafa selam verdikten sonra sehiv secdesi yapılması daha faziletlidir ve ihtiyata uygundur.

Sehiv Secdesini yapmayı unutan kişinin ne yapması gerekir?

Yapılması gereken sehiv secdesini yanılarak veya unutarak terk eden bir kimse, eğer selam verdikten sonra gülmek, konuşmak, yönünü kıbleden çevirmek gibi namaza aykırı bir işte bulunursa veya sehiv secdesi yapmaya vakit kalmaz ise, bu kimseden sehiv secdesi düşer. Namazı iade etmesi de gerekmez. Ancak namaza aykırı bir davranışta bulunmadan secdeyi hatırlarsa hemen secde eder (Kâsânî, Bedâî', I, 174).