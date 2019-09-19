Şehitlioğlu Mahallesi'nin yolu yenilendi

19.09.2019 16:58

Mahalle Muhtarı Muslu Kazak, çalışmaları süratle tamamlayan ekiplere teşekkür ederken Başkan Cengiz Ergün'e de şükranlarını sundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kula ilçesine bağlı Şehitlioğlu Mahallesi'nde Emir Kaplıcaları yolu, Şehitoğlu Mahallesi yolu, Hacı Bekirler bağlısı, Altıntaş bağlısı, Şehitler bağlısı olmak üzere 5 noktada yürütülen yol çalışmalarında sona geldi. Çalışmaları, işin başlangıcından itibaren takip eden Mahalle Muhtarı Muslu Kazak, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e mahallelerine gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler