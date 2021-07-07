Şehitlerin ismi parklara verildi
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Şehitlerin ismi parklara verildi

Şehitlerin ismi parklara verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Meclisi toplantısında, şehit düşen Malatya'lı Semih Özbey ile Mehmet Çelik'in isimleri Yeşilyurt'taki sosyal yaşam alanlarına verildi.

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Meclisi toplantısında, şehit düşen Malatya'lı Semih Özbey ile Mehmet Çelik'in isimleri Yeşilyurt'taki sosyal yaşam alanlarına verildi.

Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Toplantı Salonunda Yeşilyurt Belediye Başkan Vekili Mehmet Nakir Başkanlığında meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Irak'ın Kuzeyi'ndeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristlerce alıkonularak şehit edilen Jandarma Astsubay Başçavuş Semih Özbey'in isminin Çilesiz Mahallesi Halhal Sokakta bulunan park alanına, Diyarbakır'ın Lice İlçesi kırsalında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik'in isminin ise Özalper Mahallesi Altınevler Sokakta bulunan Koruluk Parkına verilmesine yönelik hazırlanan Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonunun raporu görüşülerek onaylandı.

Bu arada, Özal (Cihadiye) Mahallesi'nde ki rezerv yapı alanı içerisinde mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine olan taşınmazların satışına yönelik Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün teklifi görüşüldükten sonra kabul edildi.

Yeşilyurt Belediyesi AR-GE Müdürlüğünün teklifi doğrultusunda, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğinin doğal üyesi olan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın yanı sıra Meclis Toplantılarında Yeşilyurt Belediyesini temsil edecek bir asil üyenin belirlenmesine yönelik seçim de yapıldı. Yapılan oylamada, Yeşilyurt Belediye Meclisinin AK Parti'li Üyesi Oktay Özevren Sağlıklı Kentler Birliği Meclis Üyeliğine seçildi.

Ağırlıkla imar maddelerinin görüşüldüğü toplantının ardından Temmuz Ayı çalışmalarını tamamlayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, Ağustos Ayı Toplantısını 04 Ağustos 2021 Çarşamba Günü saat 14: 00'da Gedik Kültür Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleştirecek. - MALATYA

Şehitlerin ismi parklara verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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