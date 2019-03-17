Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çakacak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Tarihimizdeki zaferler, vatan ve bağımsızlık söz konusu olunca milletimizin önünde hiçbir gücün duramayacağının ispatıdır. Çanakkale Savaşı, bunun en seçkin örneklerindendir. Milletimizin azmi ve kararlılığı sayesinde üstün bir zaferle sonuçlanan Çanakkale Savaşı, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının da temel taşlarından biri olmuştur. Çanakkale'de sergilenen birlik, kardeşlik ve dayanışma milletimize hem zaferi getirmiş hem de Kurtuluş Savaşı için gerekli olan cesareti ve mücadele ruhunu vermiştir. Hepsinden önemlisi Çanakkale Zaferi vatanı, dini, hürriyeti ve istikbali söz konusu olduğunda, Türk milletinin neleri göze alabileceğini, neleri başarabileceğini tüm dünyaya göstermiştir. Bu yönüyle Çanakkale Zaferi, dün olduğu gibi bugün de, milletimiz, ülkemiz ve geleceğimiz üzerine plan kuranlar için hiçbir zaman unutmamaları gereken bir derstir."

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ise Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümüyle ilgili mesajında, şunları kaydetti:

"Bugün bir kez daha, tarihin akışını değiştiren Çanakkale Zaferi'nde Anadolu halkının verdiği onurlu mücadeleyi saygı ile hatırlıyor, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü'nde, vatan topraklarımızın kurtarılmasında canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygı ile anıyorum. Bugün, ülkemizin ve dünya tarihinin akışını değiştiren Çanakkale destanının 104. yılında, vatan topraklarını düşmana teslim etmeyen aziz kahramanlarımızın hatırası önünde bir kez daha saygı ile eğiliyoruz."

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ataç mesajında, "Çanakkale Savaşı, milletimizin özgürlük ve bağımsızlık direnişinin ilk adımlarının atıldığı, tarihimizin en önemli zaferlerinden biridir. Bu onurlu zaferde on binlerce Mehmetçik omuz omuza çarpışmış ve yine on binlercesi şehit olarak tarihin en önemli direnişinin sembolü olmuşlardır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA