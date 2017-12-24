Fatihin Nesli Gençlik ve Eğitim Derneği ile İBB Kültür Daire Başkanlığı ortaklaşa "Şehitleri anma etkinliği" gerçekleştirdi.



Erol Olçok SGK Kampüsünde düzenlene etkinlikte konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk, Türkiye'nin başarısının her yerde konuşulmaya başladığında Türkiye'ye saldırıların başladığını anlattı.



Şentürk, "En son 15 Temmuz'da satılmışlar güruhunu üzerimize saldılar. Allah'a hamd lsun bunların hepsinin üstesinden gelmeyi başardık. 15 Temmuz gecesinde bindikleri tanklara güvenerek, ellerindeki silahlara, hepsinden de önemlisi arkalarındaki efendilerine güvenerek bu millete kurşun sıkanlar, bomba atanlar ve utanmadan televizyona çıkıp halk masalı diyen, bu halk siper almayı bile bilmez diyen satılmışlar, bugün mahkemelerde 3 maymunu oynayan acizler." diye konuştu.



Fatihin Nesli Gençlik ve Eğitim Derneği Başkanı Bülent Gürpınar da milletin topu, tüfeği, tankı değil, imanlı ve inançlı gençliği olduğunu ifade ederek, şehit yakınlarına, vatan için canını veren imanlı ve inançlı gençler yetiştirdikleri için teşekkür etti.



Şehit Ömer Halisdemir'in ağabeyi Soner Halisdemir ise kiminin evlatlarını, kardeşlerini, eşini kaybettiğini ama vatanını kaybetmediğini vurguladı.



Halisdemir, "En son 15 Temmuz'da oyun oynadılar. Onlar yüzyıllık plan da kursa 40 yıllık oyunlarını bozacak önce Allah, aziz milletimiz vardır. Allah kendisinden razı olsun. Vatanına, milletine sahip çıktı. Milletinin içinde ülkesine sahip çıktı. Onların uçakları, tankları, tüfekleri vardı. Bizim milletimizin elinde sadece Türk bayrağı vardı. Yenemediler, yenemezler. Bu millet damarına Türk kanı taşıdığı sürece hamdolsun bizi kimse yenemez." diye konuştu.



Halisdemir, şunları kaydetti:



"O gece aziz şehidimiz, kardeşim Ömer Halisdemir'e komutanı Zeki Aksakallı son görevi veriyor. Diyor ki 'Ömer sana vatanım ve milletim adına son kez bir görev veriyorum. Bunun sonunda şehadet var. Semih Terzi vatan haini, karargaha girmeden onu öldür. Onu öldür ki vatanımız, milletimiz kurtulsun. Hakkını bana helal et' diyor. Şehidimizin tek söylediği şu; 'Emredersiniz komutanım. Hakkım helal olsun. Siz de helal edin' diyor.' "



Şehit Erol Elçok'un eşi Nihal Olçok da, "15 Temmuz gecesi İstanbul'un bana göre ikinci fethidir. Evladımın davasının görüldüğü mahkemede 4 sanığın ismi de Abdullah'tı ve ben o gün çok şükrettim. Benim de evladım orada olabilirdi ama çok şükür ki o şehit Abdullah Tayyip oldu. Biz bize yeteriz." dedi.



15 Temmuz'da Gölbaşı'nda şehit olan polis memuru ikiz kardeşler Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası Ali Oruç'un, şehit çocukları için yazdığı şiiri okuduğu etkinlikte, İzmir'de şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in babası Zeki Sekin, Mardin Derik'te şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk, Şehit Ahmet Alp Taşdemir'in babası İbrahim Taşdemir ve Tunceli Pülümür'de şehit olan öğretmen Necmettin Yılmaz'ın babası Hamit Yılmaz da hislerini paylaştı.



15 Temmuz gazisi Safiye Bayat'ın da katıldığı etkinliğe, AK Parti İstanbul milletvekili Osman Poyraz da iştirak etti.