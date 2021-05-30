Şehitkamil Kurbanlık ve Adaklık Kesim Merkezi'nde sona yaklaşılıyor
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Şehitkamil Kurbanlık ve Adaklık Kesim Merkezi'nde sona yaklaşılıyor

Şehitkamil Kurbanlık ve Adaklık Kesim Merkezi'nde sona yaklaşılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Kurbanlık ve Adaklık Kesim Merkezi'nin alanında incelemede bulundu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Kurbanlık ve Adaklık Kesim Merkezi'nin alanında incelemede bulundu. Merkezin kısa sürede hizmet vermeye başlayacağını bildiren Başkan Fadıloğlu, "Mülkiyeti aslında ekonomik olarak değerlendirilseydi belediye bütçesine katkı sağlayacaktı ama millete hizmet, bizim için çok daha değerli. Bundan sonraki süreçte inşallah daha rahat şartlarda insanlarımız adaklıklarını ve kurbanlığını kesebileceği bu mekana kavuşmuş olacak" dedi.

Vatandaşın talep ve ihtiyaçları doğrultusunda yatırımlar yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Aydınlar Mahallesi sınırları içerisinde yapımı devam eden Şehitkamil Kurbanlık ve Adaklık Kesim Merkezi'nin yapıldığı alanda incelemede bulundu. Toplam 9 bin 587 metrekare arsa üzerine inşa edilen merkez içerisinde 2 bin 100 metrekare kapalı alan, 9 adet 80 metrekare büyüklüğünde küçükbaş hayvan kesim yeri, 2 adet 160 metrekare büyüklüğünde büyükbaş hayvan kesim yeri, her kesim yerine ait hayvan bekleme alanı, kurbanlık ve adaklık sahiplerinin bekleme alanı, otopark ve zabıta noktası bulunacak. Merkezi en kısa sürede tamamlamayı planladıklarını belirten Başkan Rıdvan Fadıloğlu, kurbanlık ve adaklık kesiminde daha önceden yaşanan sıkıntıların artık ortadan kalkacağını ifade etti. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, incelemelerini Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Murat Özgüler ve Serkan Özatıcı ile birlikte gerçekleştirdi.

"En yakın sürede hizmete girecek"

Alanda yaptığı incelemelerin ardından açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Şehitkamil Kurbanlık ve Adaklık Kesim Merkezi, en yakın sürede hizmete girecek. Burası şehrin her noktasından rahat ulaşılabilecek şekilde, otogarın karşısında, kavşak noktasında bir yer. Mülkiyeti aslında ekonomik olarak değerlendirilseydi belediye bütçesine katkı sağlayacaktı ama millete hizmet, bizim için çok daha değerli. Bu noktada hem belediyenin değişik birimlerinin hizmet üniteleri buraya getirilecek, diğer taraftan da vatandaşlarımızın hem Kurban Bayramı'nda hem de kurbanın dışında rahatlıkla gelip hijyen şartlarında, soğuk hava deposuyla birlikte atıklarının etrafı kirletmeyeceği bir şekilde kurbanlarını, adaklıklarını kestirebilecekleri bir alan olacak. Vatandaşlarımız, etlerini isterlerse kendileri alıp götürebilecek, isterlerse de Gıda Bankamız aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere tarafımızdan dağıttırabilecek. Vatandaşlarımız, bu konuda daha önce çekmiş olduğu sıkıntılardan kurtulacak. Bunun yanı sıra şehrin içerisindeki negatif görüntüler de ortadan kalkmış olacak. Burada aynı zamanda sektörün içerisinde vatandaşlarımızın hem atını hem yolunu almamak açısından onlara öncelikle hizmet üretebilecek noktayı sunuyoruz. Bundan sonraki süreçte inşallah daha rahat şartlarda insanlarımız, adaklıklarını ve kurbanlıklarını kesebilecek bu mekana kavuşmuş olacak. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Şehitkamil Kurbanlık ve Adaklık Kesim Merkezi'nde sona yaklaşılıyor
Şehitkamil Kurbanlık ve Adaklık Kesim Merkezi'nde sona yaklaşılıyor
Şehitkamil Kurbanlık ve Adaklık Kesim Merkezi'nde sona yaklaşılıyor
Şehitkamil Kurbanlık ve Adaklık Kesim Merkezi'nde sona yaklaşılıyor
Şehitkamil Kurbanlık ve Adaklık Kesim Merkezi'nde sona yaklaşılıyor
Şehitkamil Kurbanlık ve Adaklık Kesim Merkezi'nde sona yaklaşılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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