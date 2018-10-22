Şehitkamil'de Hedef Yüz Binlerce Üniversiteli

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde üniversiteyi kazanan öğrenci sayısının yüzbinlere ulaşmasının mümkün olduğunu dile getiren Dr. Derya Bakbak, "Şehitkamil'de geçtiğimiz eğitim öğretim yılı içerisinde üniversite ile buluşturulan öğrenci sayısı daha da yukarılara taşınabilir. Bunun için ilçemizin eğitim alanındaki yatırımlarına ivme kazandırmalıyız" dedi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Dr. Derya Bakbak, partisinin İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç ve ilçe yönetimi ile birlikte Şehitkamil Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti. Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı ve şube müdürleriyle görüşen Bakbak, ilçenin eğitim durumu ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. Şehitkamil'de 227 bin öğrencinin 400'e yakın okulda eğitim aldığını ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, yaklaşık 12 bine ulaşan öğretmen kadrosuyla Türkiye'nin geleceğine yön verecek başarılı bireyler yetiştirmek üzere özveriyle çalıştıklarını dile getirdi. Tıp fakültesinden siyasal bilimlere, diş hekimliğinden mimarlık ve mühendislik fakültelerine, geçtiğimiz yıl ilçede 3 bin 60 gencin üniversiteli olduğunu hatırlatan Yağcı, bunun bir başarı tablosu olduğunu kaydetti. Şehitkamil'in eğitim alanındaki ihtiyaçlarını tek tek not alan AK Parti Gaziantep Milletvekili Dr. Derya Bakbak ise, bu sayının daha da artırılabileceğini vurguladı. Özellikle kız çocuklarının eğitiminde Gaziantep'in örnek olacağını söyleyen Bakbak, üniversiteli olmayan öğrencinin kalmaması hedefiyle çalışıldığına işaret ederek, Şehitkamil'in Gaziantep'ten Türkiye'ye oradan da dünyaya açılan bir eğitim kapısı olmasını diledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı'nın büyük bir heyecanla başlayan yeni dönemde öğrenci ve öğretmenlerin her zaman yanında olduğunu da sözlerine ekleyen Bakbak, ilçenin tüm eğitim neferlerine çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti. - GAZİANTEP