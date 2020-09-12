Son dakika haberi! Şehit Yüzbaşı Mahmut Top son yolculuğuna uğurlandı Gelen son dakika haberine göre Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği "Yıldırım-10 Norduz Operasyonu"nda şehit olan Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top'un cenazesi, memleketi Samsun'un Havza ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği "Yıldırım-10 Norduz Operasyonu"nda şehit olan Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top'un cenazesi, memleketi Samsun'un Havza ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Havza Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit Top'un cenazesi, Karşıyaka Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardındın Kevser Camisi'ne getirildi.

Şehidin eşi Kübra Top ve kız kardeşi, bir süre askerlerin omzunda taşınarak musalla taşına konulan ay yıldızlı bayrağa sarılı tabuta sarıldı.

Törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cenaze namazının ardından şehidin tabutuna omuz verdi.

Şehidin çocukları Hilal Başak (3) ve Gökhan Korkut (2) bir süre askerlerin omuzunda taşındıktan sonra cenaze aracına konulan tabuta dokundu.

Şehidin annesi Mevlüde ve babası Şevket Top'u yakınları teskin etmeye çalıştı.

Törene şehidin yakınları ile Samsun Valisi Zülküf Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, milletvekilleri, diğer protokol üyeleri, askeri ve mülki erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, dün 3 teröristin etkisiz hale getirildiği "Yıldırım-10 Norduz Operasyonu"nda Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top şehit olmuştu.

Kaynak: AA