Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi, memleketi Isparta'ya uğurlandı
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Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi, memleketi Isparta'ya uğurlandı

Kars Harakani Havalimanı'nda tören düzenlenmesi Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin naaşının getirilmesi Cenazesinin katafalka bırakılması Saygı duruşunda bulunulması Çiftçi'nin özgeçmişinin okunması Gözyaşlarına hakim olamayan askerlerden detay Cenazenin memleketine uğurlanması KARS - Kars'ın...

Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi, memleketi Isparta'ya uğurlandı
19.05.2020 09:34 | Son Güncelleme: 19.05.2020 09:34

Kars Harakani Havalimanı'nda tören düzenlenmesi

Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin naaşının getirilmesi

Cenazesinin katafalka bırakılması

Saygı duruşunda bulunulması

Çiftçi'nin özgeçmişinin okunması

Gözyaşlarına hakim olamayan askerlerden detay

Cenazenin memleketine uğurlanması KARS - Kars'ın Kağızman ilçesinde çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin cenazesi askeri törenin ardından gözyaşları arasında memleketine uğurlandı.

Kağızman ilçesi Çemçe bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyona gönüllü bir timle katılan ve şehit olan Kağızman Jandarma Komando Taburu 2'nci Jandarma Komando Bölük Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin naaşı Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesinden alınarak, Harakani Havalimanına getirildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşının katafalka konulduğu törende yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Yusuf Eviş dua okudu.

Kars Valisi Türker Öksüz, Çiftçi'nin silah arkadaşlarına başsağlığı diledi.

Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin naaşı, dualar eşliğinde memleketi Isparta'ya gönderildi. Çiftçinin birliğinde olan ve komutanlarına veda eden bazı askerler gözyaşlarına hakim olamadı.

Evi ve bir çocuk babası olan Çiftçi, Kara Harp Okulunda eğitimini tamamlamasının ardından Konya, Hakkari, Diyarbakır, Balıkesir ve Sivas'ta görev yaptı.

Törene, Kars Valisi Türker Öksüz, Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, 14. Mekanize Piyada Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, bazı il protokolü ile asker ve polisler katıldı.

Terör açısından kritik bölgeler arasında gösterilen Kars'ın Kağızman ilçesindeki Çemçe bölgesini takviye etme maksadıyla 3 teröristin bölgeye sızma girişiminde bulunduğu bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilirken çıkan çatışmada Yüzbaşı Ferhat Çiftçi şehit olurken 2 asker de yaralanmıştı.

Ayrıca, 29-30 Nisan 2020'de düzenlenen hava destekli operasyonda 7 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle örgütünün sözde Çemçe grubunun tamamen yok edilmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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