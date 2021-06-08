Şehit ve gazi yakınlarından devlete 'katil' diyen Ahmet Şık'a sert tepki
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Şehit ve gazi yakınlarından devlete 'katil' diyen Ahmet Şık'a sert tepki

Şehit ve gazi yakınlarından devlete 'katil' diyen Ahmet Şık'a sert tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'a ateş püskürdü.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'a ateş püskürdü. Başkan Gündüz, "Bu devlet yarına bırakır ama hiçbir hainin yanına bırakmaz" dedi.

HDP'den istifa ederek, Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) geçen İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın yaptığı, "Bu 40 yıldır savaş neden var, bu kadar insan neden öldü. Adına asker, polis, örgüt üyesi deyince neden ölüyor bu insanlar. Bu insanların kanı sadece birbirine ateş eden insanların eline bulaşmıyor, bu devletin eline bulaşıyor. Evet bu devlet katil, devleti yıkmamız gerek. Türkiye Cumhuriyeti devleti katildir" açıklamalarına sert tepki geldi. Şık'ın açıklamasında PKK ve FETÖ terör örgütünün adeta sözcülüğünü yaptığını söyleyen 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, "Türkiye Cumhuriyeti devletine 'Terörist ve Katil' diyen bir hainin bırak bu halkın vergilerinden maaş alması, aldığı nefes haramdır. Bebek katili PKK terör örgütünün dağ kadrosu ağzı ile konuşan Şık, derhal tutuklanmalıdır. Terör sevicisi Ahmet Şık'ın tutuklanmadan geçirdiği her dakika bu devletin ayıbı olur. Ahmet Şık katil sen ve senin desteklediğin teröristlerdir. Türkiye eski Türkiye değil bunun beyin hücreleri ölmüş o saman dolu kafanıza yerleştirin. Bu devleti sahipsiz mi sanıyorsunuz bu devlet sizin gibi hainlere yeri ve zamanı geldiğinde gereken cezayı verecektir. Bu devlet yarına bırakır ama hiçbir hainin yanına bırakmaz. Tüm hainlerin, çetelerin ve terör örgütlerinin sonu yakındır" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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