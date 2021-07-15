Şehit ve gazi ailelerine ziyaret

Malatya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle şehit aileleri ziyaret edildi.

Malatya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle şehit aileleri ziyaret edildi.

Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, şehitlik ziyaretinin ardından 15 Temmuz Gazilerinden Ünal Hakan Yiğit, İdris Akdoğan ve Kemal Cavit Alpdemir ile Şehit Fuat Bozkurt ve Zekeriya Bitmez'in ailelerini ziyaret ederek bir süre görüştüler.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününün 5. yıl dönümünde, 15 Temmuz Gazilerine plaket taktim ederken Şehit Ailelerine ise Kuranı Kerim ve Türk Bayrağı hediye etti. 15 Temmuz şehit ve gazilerini rahmet, sevgi ve saygıyla andıklarını belirten Başkan Gürkan, "O gecenin kahramanlarıyla ne kadar övünsek azdır. Kahramanlarımızın Bayrağı ve Milleti için yaptıklarını hiçbir zaman unutmayacağız. Ecdadımızın topraklarda kazandıkları zaferlere 15 Temmuz gecesi bir yenisini daha ekleyerek Türkiye'nin geçilemeyeceğini şer odaklarına göstermiştir. 15 Temmuz hain darbe girişimini püskürten kahraman milletimizi bir kez daha yürekten kutluyorum. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Allah, bir daha bu millete 15 Temmuzları yaşatmasın" dedi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı