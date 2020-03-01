Şehit Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

01.03.2020 14:45 | Son Güncelleme: 01.03.2020 14:45

Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz (27), memleketi Kütahya'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehit Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz'ın naaşı, cenaze aracı ile Yunus Emre Mahallesi'ndeki babaevine getirilerek helallik alındı. Yılmaz'ın naaşı daha sonra cenaze namazı için Ulu Camii'ne getirildi.

Burada yakınları, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazarlar tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Yılmaz'ın tabutu askerler tarafından omuzlara alınarak tekbirler eşliğinde cenaze aracına konuldu. Şehidin annesi Hatice Yılmaz, "Benim kahraman oğlum" diyerek asker selamı verdi.

Şehit daha sonra dua ve gözyaşları arasında Hava Şehitliği'nde toprağa verildi.

Cenaze törenine Muhammed Yılmaz'ın babası Hüseyin Yılmaz, annesi Hatice Yılmaz, şehidin kardeşleri İbrahim ve Emre Yılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kütahya Valisi Ömer Toraman, AK Parti Kütahya milletvekilleri İshak Gazel, Ahmet Tan ve Ceyda Çetin Erenler ile MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, Kütahya Belediye Başkan Vekili Salih Özden, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Jandarma Alay Komutanı Mustafa Çekiç, AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, MHP Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA