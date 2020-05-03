Şehit uzman çavuşun cenazesi Kapadokya Havalimanına getirildi
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Şehit uzman çavuşun cenazesi Kapadokya Havalimanına getirildi

Şehit uzman çavuşun cenazesi Kapadokya Havalimanına getirildi
03.05.2020 14:15 | Son Güncelleme: 03.05.2020 14:15

Bitlis'te teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Fidan'ın (42) cenazesi, askeri uçakla Kapadokya Havalimanına getirildiKapadokya Havalimanındaki törende, Fidan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşları tarafından uçaktan alınarak cenaze aracına götürüldü.

Bitlis'te teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Fidan'ın (42) cenazesi, askeri uçakla Kapadokya Havalimanına getirildi

Kapadokya Havalimanındaki törende, Fidan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşları tarafından uçaktan alınarak cenaze aracına götürüldü.

Saygı duruşunun ardından Fidan'ın naaşı, memleketi Aksaray'a uğurlandı.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe ve diğer protokol üyeleri katıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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