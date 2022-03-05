ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ, TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI - Haberler

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ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ, TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Tokat'ta askerleri taşıyan minibüsün buzlanma nedeniyle devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İsmail Ergin'in cenazesi, uçakla memleketi Bingöl'e getirildi.

BİNGÖL (DHA) - Tokat'ta askerleri taşıyan minibüsün buzlanma nedeniyle devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İsmail Ergin'in cenazesi, uçakla memleketi Bingöl'e getirildi. Şehidin cenazesini ve ailesini Vali Yardımcısı Fatih Kaya, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nurettin Alkan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Gökhan Şahin, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, askeri personel ve kurum amirleri ile vatandaşlar karşıladı.

Şehit Ergin'in Türk Bayrağı'na sarılı tabutu, cenaze aracıyla Bingöl Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsmail Ergin'in cenazesi, saat 16.00'da düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ, TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ, TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ, TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ, TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ, TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ, TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ, TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Uzman Çavuş, Jandarma, Bingöl, Şehit, Güncel, Haberler

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