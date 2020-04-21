Şehit Uzman Çavuş Günay'ın adına hatıra ormanı oluşturuldu Edirne Orman İşletme Müdürlüğü, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de icra edilen operasyonlarda şehit olan Uzman Çavuş Bayram Günay'ın adına memleketi Uzunköprü ilçesine bağlı Dereköy'de hatıra ormanı oluşturdu.

Edirne Orman İşletme Müdürlüğü, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de icra edilen operasyonlarda şehit olan Uzman Çavuş Bayram Günay'ın adına memleketi Uzunköprü ilçesine bağlı Dereköy'de hatıra ormanı oluşturdu.

Uzunköprü Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, şehit Günay'ın adını ve anısını yaşatmak amacıyla Dereköy'de oluşturulan hatıra ormanına onlarca fidan dikildi.

Sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilen fidan dikim programına, Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Edirne Orman İşletme Müdürü İhsan Ceylan, Uzunköprü Orman İşletme Şefi Gökay Aktaş, Dereköy Muhtarı İsmail Kalyoncu, şehit Bayram Günay'ın ailesi ve yakınları katıldı.

Kaynak: AA