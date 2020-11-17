Şehit Teğmeni 2,5 aylık eşi gözyaşlarıyla uğurladı
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Şehit Teğmeni 2,5 aylık eşi gözyaşlarıyla uğurladı

17.11.2020 13:51 | Son Güncelleme: 17.11.2020 14:21

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesi Irak sınır hattında, teslim olacak teröristleri kararlaştırılan bölgeye sevk etmek amacıyla girdiği Habur Çayı'nda suya kapılan, kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Burhan Sönmez (29), memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

Şırnak'ın Silopi ilçesi Irak sınır hattında, teslim olacak teröristleri kararlaştırılan bölgeye sevk etmek amacıyla girdiği Habur Çayı'nda suya kapılan, kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Burhan Sönmez (29), memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin 2.5 aylık eşi Tuğba Sönmez, eşinin fotoğrafını taşıyarak, "Hakkım binlerce kez helal olsun" diyerek gözyaşı döktü.

Piyade Teğmen Burhan Sönmez, Şırnak'ın Silopi ilçesinde Habur Çayı Irak sınır hattında teslim olacak teröristleri kararlaştırılan bölgeye sevk etmek için girdiği Habur Çayı'nda akıntıya kapıldı. Hastaneye kaldırılan Sönmez, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şehit Sönmez'in cenazesi Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Kayseri'ye getirildi.

Şehit Sönmez'in cenazesi ilk olarak helallik için Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi'nde bulunan baba ocağına götürüldü. Burada şehidin yakınları gözyaşı döktü, dua edildi. Helallik alınmasının ardından cenaze, tören için Kalemkırdı Camii'ne getirildi. Cenazeye Vali Şehmus Günaydın, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aziz Adalı, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, daire müdürleri ve 2,5 aylık eşi Tuğba Sönmez, ailesi ve vatandaşlar katıldı.

"HAKKIM BİNLERCE EKZ HELAL OLSUN"

Cenaze namazı öncesi Mehmet-Hatice Sönmez çifti, şehit oğullarının tabutuna sarılarak ağladı. Tuğba Sönmez, şehit eşinin fotoğrafını taşıyarak gözyaşı döktü. Tuğba Sönmez, "Allah senden razı olsun. Ben eşi olarak razı oldum. Hep razıyım. Hakkım binlerce kez helal olsun. Beni bir gün bile pişman etmedi" dedi.

AĞABEYİNİN KEPİNİ ELİNDE TAŞIDI

Şehidin kız kardeşi Mualla Sönmez de ağabeyinin kepini elinde taşıdı. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Sönmez, Kartal Şehitliği'nde toprağa verildi.

Şehit Teğmeni 2,5 aylık eşi gözyaşlarıyla uğurladı
Şehit Teğmeni 2,5 aylık eşi gözyaşlarıyla uğurladı
Şehit Teğmeni 2,5 aylık eşi gözyaşlarıyla uğurladı
Şehit Teğmeni 2,5 aylık eşi gözyaşlarıyla uğurladı
Şehit Teğmeni 2,5 aylık eşi gözyaşlarıyla uğurladı
Şehit Teğmeni 2,5 aylık eşi gözyaşlarıyla uğurladı
Şehit Teğmeni 2,5 aylık eşi gözyaşlarıyla uğurladı
Şehit Teğmeni 2,5 aylık eşi gözyaşlarıyla uğurladı
Şehit Teğmeni 2,5 aylık eşi gözyaşlarıyla uğurladı
Şehit Teğmeni 2,5 aylık eşi gözyaşlarıyla uğurladı
Şehit Teğmeni 2,5 aylık eşi gözyaşlarıyla uğurladı
Şehit Teğmeni 2,5 aylık eşi gözyaşlarıyla uğurladı
Şehit Teğmeni 2,5 aylık eşi gözyaşlarıyla uğurladı
Şehit Teğmeni 2,5 aylık eşi gözyaşlarıyla uğurladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN

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