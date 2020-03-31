Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı anma programı ertelendi
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Mehmet Selim Kiraz, Kiraz

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı anma programı ertelendi

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı anma programı ertelendi İstanbul Adalet Sarayı'nda görevini yapmakta iken şehit edilen cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı anma programı, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında ertelendi.

31.03.2020 11:39 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:44
Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı anma programı ertelendi

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı anma programı ertelendi

İSTANBUL - İstanbul Adalet Sarayı'nda görevini yapmakta iken şehit edilen cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı anma programı, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında ertelendi.

İstanbul Adalet Sarayı'nda görev yapan cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın makam odasında şehit edilmesinin 5'inci yıl dönümü dolayısıyla adliyede düzenlenecek olan anma programı yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi.

Anma programının ertelenmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yayınlanan mesajda:

"İstanbul Adliyesi'nde cumhuriyet savcısı olarak görev yapmakta iken 31 Mart 2015 tarihinde vazifesi başında şehit edilen cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehadetinin 5. yılınca rahmet ve minnetle anıyoruz.

Acımız ve hüznümüz büyük ancak başımız diktir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına yönelik her türlü tehdide karşı mücadele inancımıza şehidimizin masum ve aydınlık yüzü ebediyen kaynak teşkil edecek ve bu inanç yüreklerimizde daima yaşayacaktır.

Şehidimizin hakikatı bulma gayreti ve bu gayret uğrunda verdiği can tüm meslektaşlarımızın cesaret kaynağıdır.

Bu vesile ile; şehidimize Allah'tan rahmet, saygıdeğer babası Hakkı Kiraz ve annesi Saadet Kiraz başta olmak üzere aziz milletimize sabırlar dileriz" denildi.

Öte yandan adliyeye Türk bayrağı ve şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın fotoğraflarının asıldığı görüldü.

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı anma programı ertelendi

Kaynak: İHA

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Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı anma programı ertelendi
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