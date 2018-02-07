Şehit Polis Tekin Adına Z Kütüphane Yapıldı

Niğde Emniyet Müdürlüğü, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polis servis aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yol kenarına park edilen bomba yüklü aracın infilak ettirilmesi sonucu şehit olan polis memuru Nurettin Tekin'in adına Z kütüphane yapıldı.

Çiftlik İmam Hatip Ortaokuluna yapılan Z Kütüphanenin açılışı törenle yapıldı.

Kütüphane açılışına Niğde Vali Yardımcısı Ekrem Aylanç, Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Çiftlik Kaymakamı Çağlar Partal, Belediye Başkanı Serkan Güzel, Şehidin annesi Zöhre Tekin, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Çiftlik İmam Hatip Ortaokuluna Şehit Nurettin Tekin'in ismi verildiği Z kütüphanenin öğrencilerin sosyal gelişimine katkıda bulunmak, toplumsal yaşama ilişkin bilgi ve becerilerini artırmak olduğunu söyleyen Emniyet Müdürü Cebeloğlu, "Öğrencilerin öğrenme ve araştırma becerilerini geliştirmek, öğrencileri suç ortamından uzak tutmak, verimli zaman geçirmelerini sağlamak, toplumsal farkındalık ve duyarlılıklarını geliştirmek, milli kimlik ve aidiyet duygularını geliştirmek, emniyet teşkilatı ile bölge insanı arasında diyaloğu arttırmak ve bilinçli nesillerin yetişmesine katık sağlamak amaçlanıyor. Zenginleştirilmiş kütüphaneler( Z Kütüphane); zeka oyunları, okuma ve dinlenme materyallerinin bir arada bulunduğu, sesli ve elektronik kitaplar gibi alternatif okuma seçeneklerinden öğrencilerin faydalanabileceği, taşınabilir raflarıyla ahşap ve kumaş malzemelerle kaplanmış duvarlarıyla estetik ve pedagojik açıdan uygun renkleriyle çocuklarda okuma alışkanlığı ve zevki uyandıran, onları kütüphaneye çekecek mekanlar şeklinde tasarlandı"dedi.

Tören sonrası Katılımcılat kütüphaneyi gezdi. - NİĞDE