Şehit Polis Ömer Akcan Zenginleştirilmiş Kütüphanesi Açıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Emniyet Genel Müdürlüğü finansmanıyla yapılan Şehit Polis Memuru Ömer Akçan Zenginleştirilmiş Kütüphanesi hizmete açıldı.

Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen, İslahiye Cumhuriyet İlkokulu bünyesinde kurulan Şehit Polis Memuru Ömer Akçan Zenginleştirilmiş Kütüphane (Z Kütüphanesi) düzenlenen törenle hizmete girdi.

Programda bir konuşma yapan İslahiye İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, "Z Kütüphanesi Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı ile (ÇOGEP) hazırlanan bu projeyle hazırlanmıştır. Bu kütüphaneye İslahiyeli şehit Polis Memuru Ömer Akcan'ın ismi verildi. Onun anısını burada yaşatmak amacındayız. Çağın doğrultusunda Z Kütüphane yani Zenginleştirilmiş kütüphane çağın gereklerine uygun olarak hazırlanmıştır ve kütüphanemizde bin tane kitap, 7 adet bilgisayar bulunmaktadır" dedi.

Kütüphanenin açılış kurdelesini ise 22 Ekim 2010 yılında Mardin Kızıltepe ilçesinde şehit olan Polis Memuru Ömer Akça'nın annesi Melahat Akcan ile şehidin Cumhuriyet Ortaokulu 6. sınıfta okuyan oğlu Mustafa Akcan kesti.

Açılış sonrası konuşan şehidin annesi Melahat Akcan, "Çok gururluyum, herkese teşekkür ederim. Oğluma böyle bir hizmetin adını layık gördükleri için çok mutlu oldum. Zaten her gün okula geliyordum, torunu görmeye geliyordum. Şimdi her gün oğlumun adını da bu kütüphanede göreceğim" diye konuştu.

Açılışın ardından davetlilere kütüphane gezdirildi.

Törene İslahiye Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, İslahiye Belediye Başkan Yardımcısı Ergin Mideoğlu, İlçe Müftüsü Ramazan Dolu, İslahiye Askerlik Şube Başkanı Yüzbaşı Mustafa Sarıkaya, Ticaret Odası Başkanı Selahattin Türkmen, Şehit ve Gaziler Dernek Başkanı İsmail Macit, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Ömer Faruk Uyanık, bazı siyasi parti temsilcileri okul müdürleri, öğrenciler, öğretmenler, Şehit Polis Memuru Ömer Akca'nın yakınları ve mahalle muhtarları katıldı. - GAZİANTEP