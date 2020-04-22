Şehit polis memurunun 7 yaşındaki kızı 23 Nisan'ı kutladı Şehit polis memurunun 7 yaşındaki kızı 23 Nisan'ı kutladı Şehit kızının duygu dolu 23 Nisan mesajı Şehit polis memuru Semih Turgut'un 7 yaşındaki kızı Pelin Turgut, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kısa videosunda tüm çocuklara 23 Nisan...

Şehit polis memurunun 7 yaşındaki kızı 23 Nisan'ı kutladı

Şehit kızının duygu dolu 23 Nisan mesajı

NEVŞEHİR - Şehit polis memuru Semih Turgut'un 7 yaşındaki kızı Pelin Turgut, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kısa videosunda tüm çocuklara 23 Nisan mesajı verdi.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı yayımlandı. Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan kısa filmde 2016 yılında terör örgütü PKK tarafından Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bomba yüklü araç ile saldırması sonrası şehit düşen polis memuru Semih Turgut'un 7 yaşındaki kızı Pelin Turgut yer aldı. Şehit kızı Pelin burada ki mesajında, "23 Nisan, Atamızdan armağan geldi 23 Nisan. Çocukların tek bayramı geldi 23 Nisan. Sevinin çocuklar bugün bizim bayramımız. Kaldırın şanlı bayrakları süsleyin caddeleri, evleri, hadi hep beraber söyleyelim yaşasın 23 Nisan" sözlerine yer verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yayımlanan video sosyal medyada kısa sürece çok sayıda beğeni aldı.

Kaynak: İHA