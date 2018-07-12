Şehit Polis Memuru Sinan Akdemir İçin Mevlid-i Şerif Okutuldu

Kilis'in Mısırcık köyünde, Şehit Polis Memuru Sinan Akdemir için Mevlid-i Şerif okutuldu.

2016 yılında Şanlıurfa otogarında yapılan hain saldırı sonucu şehit olan Polis Memuru Sinan Akdemir için ailesi tarafından Mevlid-i Şerif okutuldu. Kilis'in Mısırcık köyünde düzenlenen Mevlid-i Şerif programına Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan'ın yanı sıra çok sayıda kurum çalışanı ve şehidin yakınları katıldı. Polis Memuru Sinan Akdemir 'in annesi Zübeyde Akdemir'e, babası Ali Akdemir'e ve eşi Meryem Akdemir'e başsağlığı dileğinde bulunarak acısını paylaşan Vali Tekinarslan, "Şehidimizin ruhu şad olsun. Düzenlenen Mevlid-i Şerif programında şehidimizi dualarla yad ettik. Mekanı cennet olsun. Rabbim şehadetini kabul ve makbul eylesin. Bizleri de şehitlerimizin şefaatine nail eylesin. Şehidimizin emaneti olan ailesinin her daim yanında olacağız" dedi.

Program İl Müftüsü Mahmut Karatepe tarafından yapılan dua ile sona erdi. - KİLİS