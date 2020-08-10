Şehit polis memuru Osman Gül, son yolculuğuna uğurlandı (1)
Şehit polis memuru için düzenlenen cenaze töreni Şehidin özgeçmişinin okunması Şehidin cenaze namazının kılınması Şehidin naaşının omuzlarda taşınması KAHRAMANMARAŞ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Ağaçlı köyü yakınlarında Özel Harekat Şube Müdürlüğüne ait zırhlı aracın devrilmesi sonucu...
10.08.2020 17:12 | Son Güncelleme: 10.08.2020 17:16
Şehit polis memuru için düzenlenen cenaze töreni
Şehidin özgeçmişinin okunması
Şehidin cenaze namazının kılınması
Şehidin naaşının omuzlarda taşınması KAHRAMANMARAŞ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Ağaçlı köyü yakınlarında Özel Harekat Şube Müdürlüğüne ait zırhlı aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Osman Gül için memleketi Kahramanmaraş'ta cenaze töreni düzenlendi. (1)
Kaynak: AA