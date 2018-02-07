Şehit Polis Adına "Z Kütüphane"

Niğde'de Çiftlik İmam Hatip Ortaokulu'nda, şehit polis memuru Nurettin Tekin adına oluşturulan "Z Kütüphane" törenle açıldı.



Niğde Emniyet Müdürlüğü, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2016'da, polis servis aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yol kenarına park edilen bomba yüklü aracın infilak ettirilmesi sonucu şehit olan polis memuru Nurettin Tekin adına, Çiftlik İmam Hatip Ortaokulu'nda oluşturulan kütüphanen açılışı için tören düzenlendi.

Törende konuşan Niğde Vali Yardımcısı Ekrem Aylanç, "Z Kütüphane" ile geleceğin teminatı çocuk ve gençlerin sosyal gelişimine katkıda bulunmayı, toplumsal yaşama ilişkin bilgi ve becerilerini artırmayı amaçladıklarını söyledi.

Aylanç, "Gençlerimizin öğrenme ve araştırma becerilerini geliştirmek, öğrencileri suç ortamından uzak tutmak, verimli zaman geçirmelerini sağlamak, tarih bilinci ile geçmişimizden güç alarak geleceğe emin adımlarla yürümeleri amaçlanmıştır. Ayrıca 81 ilde kurulan zenginleştirilmiş kütüphanelere şehitlerimizin adları verilmiştir." dedi.

Konuşmanın ardından kütüphane hizmete açıldı.

Törene, Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Çiftlik Kaymakamı Çağlar Partal, Belediye Başkanı Serkan Güzel, şehidin annesi Zöhre Tekin, daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

"Z Kütüphaneler", zeka oyunları, okuma ve dinlenme materyallerinin bir arada bulunduğu, sesli ve elektronik kitaplar gibi alternatif okuma seçeneklerinden öğrencilerin faydalanabileceği, taşınabilir rafları, ahşap ve kumaş malzemelerle kaplanmış duvarları, estetik ve pedagojik açıdan uygun renkleriyle çocuklarda okuma alışkanlığı ve zevki uyandıran, onları kütüphaneye çekecek mekanlar şeklinde tasarlanıyor.