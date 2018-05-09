Şehit Piyade Uzman Onbaşı Furkan Peker'in Cenazesine Hüzünlü Karşılama

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görevliyken Irak'ın kuzeyindeki Sare Batin bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Furkan Peker'in (25) cenazesi memleketi Sivas'a getirildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 40 gün önce göreve başlayan Piyade Uzman Onbaşı Furkan Peker Irak'ın kuzeyindeki Sare Batin bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Şehidin cenazesi Van'da yapılan törenin ardından askeri kargo uçağı ile memleketi Sivas'a getirildi. Şehit Uzman Çavuş Peker'in cenazesini Nuri Demirağ Havalimanında Sivas Valisi Davut Gül, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, kurum müdürleri ile şehidin annesi Meral, babası Ahmedi Duran Peker, eşi Özge Kılıç Peker ile şehidin arkadaşları karşıladı.

Karşılama sırasında anne Meral ve baba Ahmedi Duran gözyaşlarına boğuldu. Acılı anne ve babayı askeri yetkililer teselli etti. Şehidin 1 yıllık eşi Özge Kılıç Peker'de eşinin fotoğrafına sarılarak gözyaşı döktü. Acılı eş ayakta durmakta güçlük çekerken eşinin tabutuna son bir kez sarılmak istedi. Şehit eşini yakınları teselli etti.

Karşılaşmanın ardından şehidin cenazesi Numune Hastanesi morguna konuldu. Şehidin cenazesi yarın öğle namazına kılınacak cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan Garnizon Şehitliği'nde toprağa verilecek. - SİVAS