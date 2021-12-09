Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı'nın acı haberi ailesine ulaştı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı'nın acı haberi ailesine ulaştı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı'nın acı haberi ailesine ulaştı
AA / Miraç Kaya - Haberler | Güncel

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristler tarafından yapılan saldırı sonucunda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı'nın (29) Balıkesir'deki ailesine acı haber ulaştı.

BALIKESİR (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristler tarafından yapılan saldırı sonucunda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı'nın (29) Balıkesir'deki ailesine acı haber ulaştı.

Edremit ilçesi Zeytinli Mahallesi'nde yaşayan baba Hüseyin ve anne Nihal Sarı'ya şehadet haberini, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve askeri yetkililer verdi.

Sarı ailesinin evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı. Şehadet haberini duyan yakınları ve komşuları, aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Şehidin, Denizli'de oturan eşi Anna Sarı'nın da Edremit'e doğru yola çıktığı öğrenildi.

Mahalle Muhtarı Tarık Varol, gazetecilere yaptığı açıklamada, Şehit Ali Sarı'nın iki çocuğunun olduğunu söyledi.

Varol, anne Nihal Sarı'nın ambulansı görünce kapıyı açtığını ve oğlunun şehit olduğunu anladığını ifade ederek, "Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun." dedi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı'nın acı haberi ailesine ulaştı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı'nın acı haberi ailesine ulaştı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı'nın acı haberi ailesine ulaştı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı'nın acı haberi ailesine ulaştı

Son dakika haberleri! Pençe-Yıldırım bölgesinde 3 asker şehit oldu, 6 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri! Pençe-Yıldırım bölgesinde 3 asker şehit oldu, 6 terörist etkisiz hale getirildi

 Son dakika... MSB: Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım harekatı bölgesinde 3 asker şehit oldu, hava harekatıyla ilk belirlemelere göre 6 PKK'lı terörist etkisiz...

Son dakika... MSB: Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım harekatı bölgesinde 3 asker şehit oldu, hava harekatıyla ilk belirlemelere göre 6 PKK'lı terörist etkisiz...

 Son Dakika: Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu

Son Dakika: Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu

AA / Miraç Kaya - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title