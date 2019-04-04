Şehit Piyade Onbaşı Hasan Gülal Kabri Başında Anıldı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde Şehit Piyade Onbaşı Hasan Gülal, kabri başında dualarla anıldı.

Bingöl'de vatani görevini ifa ederken 03 Nisan 1997 tarihinde Kığı ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan silahlı çatışma sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Hasan Gülal, şehadetinin 22. yılında 19 Mayıs ilçesinin Kösedik Mahallesi'ndeki kabrinin başında dualarla yad edildi. Şehidin kardeşi emekli imam Avni Gülal hocanın okuduğu Yasin-i Şerif ve duanın ardından program sona erdi.

Şehit Piyade Onbaşı Hasan Gülal'ın anma törenine Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Mümine Ersin, derneğin üyeleri ve şehidin yakınları katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA