Şehit Özel Harekat Polisi Erzurum'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un 12 Mart'taki Mardin programı sırasında, müze çatısından düşerek ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan özel harekat polisi Kubilay Karaman, memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, şehidin cenaze namazına katılarak aileye başsağlığında bulundu.

Mardin'de çevre güvenliği kapsamında görevli bulunduğu binanın çatısından düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 28 yaşındaki polis memuru Kubilay Karaman'ın cenazesi memleketi Erzurum'a getirildi. Cenaze namazı öncesi şehidin babası Vedat Karaman, oğlunun fotoğrafına sarılarak öpücükler kondurdu.

Şehidin cenaze namazı Erzurum'da öğle namazını müteakip Narmanlı Camii'nde kılındı. Şehidin annesi Ayten, babası Vedat ile kardeşleri Ahmet, Emre ve Özlem'i şehidin silah arkadaşları teselli etmeye çalıştı.

İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula'nın kıldırdığı cenaze namazına Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Vali Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9'ncu Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, Erzurum milletvekilleri, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Geçici görevle geçtiğimiz yıl Erzincan Özel Harekat Müdürlüğünden Mardin'e giden ve bekar olduğu öğrenilen şehit Karaman'ın Türk bayrağına sarılı tabutu dualarla top arabasına konuldu. Şehidin naaşı Asri Mezarlığında defnedildi. - ERZURUM