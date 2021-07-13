Şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor
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Şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

Şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor
Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabri ziyaret ediliyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabri ziyaret ediliyor.

Darbe girişiminin kahramanı şehit Halisdemir'in Bor ilçesi Çukurkuyu beldesindeki kabrini ziyaret edenler, Kur'an-ı Kerim ve dua okudu.

Ziyaretçilerden Metin Çifter, gazetecilere yaptığı açıklamada, Amasya'dan şehidin kabrini ziyarete geldiklerini söyledi.

Gururlu olduğunu belirten Çifter, "Allah mekanını cennet eylesin. Hakkı varsa helal etsin, bizim de haklarımız helal olsun. 15 Temmuz akşamı Ankara'daydım. Hainlerin nasıl uçtuklarını gören biri olarak, konuşurken insanın içi titriyor burada. Ölmesi için yollanan bir şehit kardeşimizin mezarında olmak bizlere ayrı gurur veriyor. Allah'ım inşallah öyle günleri bir daha göstermesin. Yine de görürsek bir sala ile o meydanlara iner, gereği neyse her zaman yapmaya hazırız." dedi.

Ziyaretçilerden Ebru Küçük de Ömer Halisdemir'e hiçbir şekilde borçlarını ödeyemeyeceklerini ifade ederek, "Yolu vatan sevgisinden geçen herkesle bir gün mutlaka bir yerde buluşuyoruz. Bunu düşünerek buraya geldik." diye konuştu.

Almanya'dan gelen Yaşar Karadeniz ise Halisdemir'in, darbe girişiminin seyrini değiştiren önemli kahramanlardan olduğunu vurguladı.

Şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor
Şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor
Şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor
Şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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