Şehit oğlunun cenazesine sedyeyle katıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Şehit oğlunun cenazesine sedyeyle katıldı - Haber
Ahmet İnce, Irak, Haber

Şehit oğlunun cenazesine sedyeyle katıldı

Şehit oğlunun cenazesine sedyeyle katıldı Kuzey Irak'ta güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan sözleşmeli er Ahmet İnce son yolculuğuna uğurlandı Kuzey Irak'ta güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan sözleşmeli er Ahmet...

26.04.2020 12:19 | Son Güncelleme: 26.04.2020 12:22

Şehit oğlunun cenazesine sedyeyle katıldı

Kuzey Irak'ta güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan sözleşmeli er Ahmet İnce son yolculuğuna uğurlandı

HATAY - Kuzey Irak'ta güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan sözleşmeli er Ahmet İnce, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Sözleşmeli er Ahmet İnce'nin cenazesi ilk olarak Kırıkhan'daki baba evine getirilerek burada helallik alındı. Ardından şehidin naaşı Kırıkhan Belediyesi Mezarlık Kompleksine götürüldü.

Kılınan cenaze namazının ardından Kırıkhan Şehitliğine götürülen şehit Sözleşmeli Er Ahmet İnce, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze törenine Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuayip Alpay, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay milletvekilleri, askeri erkan ve şehit yakınları katıldı.

Cuma günü komşusu ile tartıştığı sırada yaralandığı ve oğlunun şehit haberini hastanede aldığı öğrenilen baba Ali İnce ise yaralı şekilde sedye ile cenazeye katıldı.

Şehit oğlunun cenazesine sedyeyle katıldı

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Kim, kırsal kesim ziyaretinde kalp krizi mi geçirdi? Uydu fotoğrafları yayımlandı Haber
Kim, kırsal kesim ziyaretinde kalp krizi mi geçirdi? Uydu fotoğrafları yayımlandı
Suriye uyruklu şahıs, kendisine kimlik soran bekçiye biber gazı sıktı Haber
Suriye uyruklu şahıs, kendisine kimlik soran bekçiye biber gazı sıktı
Ünlü oyuncu Brad Pitt, taklit yaparak Başkan Trump'ı ti'ye aldı Haber
Ünlü oyuncu Brad Pitt, taklit yaparak Başkan Trump'ı ti'ye aldı
Güldür Güldür'ün Bilal'i, korona gölgesinde evinin bahçesinde evlendi Haber
Güldür Güldür'ün Bilal'i, korona gölgesinde evinin bahçesinde evlendi
Oğlunu çekiçle öldüren baba, cansız bedeni yakmaya çalışırken yakalandı Haber
Oğlunu çekiçle öldüren baba, cansız bedeni yakmaya çalışırken yakalandı
Almanya Başbakanı Merkel'in makam aracı tercihi görenleri şaşırttı Haber
Almanya Başbakanı Merkel'in makam aracı tercihi görenleri şaşırttı
Koronavirüsün merkez üssü ABD için bomba iddia: Trump, Sağlık Bakanı Azar'ı görevden alacak
Koronavirüsün merkez üssü ABD için bomba iddia: Trump, Sağlık Bakanı Azar'ı görevden alacak
Bakan Koca, korona teşhisi konulan babası için yardım isteyen Leyla'ya seslendi: İsveç'e geliyoruz
Bakan Koca, korona teşhisi konulan babası için yardım isteyen Leyla'ya seslendi: İsveç'e geliyoruz
Kentsel dönüşüm projesi bitmeyenlere kira yardımı 1 sene uzatılacak
Kentsel dönüşüm projesi bitmeyenlere kira yardımı 1 sene uzatılacak
Koronavirüs nedeniyle talep artınca portakallar dalında satıldı
Koronavirüs nedeniyle talep artınca portakallar dalında satıldı
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Futbol resmi göremiyorum
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Futbol resmi göremiyorum
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, kağıt toplayıcısına verilen cezanın silinmesini istedi
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, kağıt toplayıcısına verilen cezanın silinmesini istedi
Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu
Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu
Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur'la ilgili yıllar sonra gelen itiraf: 2 gün gönül eğlendireceğim demiştim
Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur'la ilgili yıllar sonra gelen itiraf: 2 gün gönül eğlendireceğim demiştim
Tokat'ta meydana gelen doğa olayı, bölge halkını şaşırttı
Tokat'ta meydana gelen doğa olayı, bölge halkını şaşırttı
Rusya'da güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti
Rusya'da güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor
Ekvator'da koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hastanın yaşadığı ortaya çıktı
Ekvator'da koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hastanın yaşadığı ortaya çıktı
'Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun musunuz?' anketine katılanların %48'i 'Hayır' yanıtını verdi
"Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun musunuz?" anketine katılanların %48'i "Hayır" yanıtını verdi
Sosyal medyada gündem olan Yörük çocuğu: Astsubay olacağım, vatan toprağını koruyacağım
Sosyal medyada gündem olan Yörük çocuğu: Astsubay olacağım, vatan toprağını koruyacağım
Fatma Şahin, CHP'li belediye başkanları hakkında Cumhurbaşkanı'yla ters düşen sözlerini düzeltti
Fatma Şahin, CHP'li belediye başkanları hakkında Cumhurbaşkanı'yla ters düşen sözlerini düzeltti
'Sigara almaya çıktım' diyen şahıs, polisler ceza kesince tepki gösterdi
"Sigara almaya çıktım" diyen şahıs, polisler ceza kesince tepki gösterdi
Yasağa rağmen dışarı çıkan iki genç, 'dur' ihtarına uymayıp ortalığı birbirine kattı
Yasağa rağmen dışarı çıkan iki genç, 'dur' ihtarına uymayıp ortalığı birbirine kattı
Eski TRT Genel Müdürü Şenol Demiröz hayatını kaybetti
Eski TRT Genel Müdürü Şenol Demiröz hayatını kaybetti
Motosiklet çalmaya çalışan hırsız, dayak yedi
Motosiklet çalmaya çalışan hırsız, dayak yedi
Bilim insanları, koronavirüsün bir erken belirtisini daha tespit etti! Ayaklarınıza dikkat edin
Bilim insanları, koronavirüsün bir erken belirtisini daha tespit etti! Ayaklarınıza dikkat edin
Instagram'da görümcesini silen Fahriye Evcen sessizliğini bozdu: Aramızda sorun yok
Instagram'da görümcesini silen Fahriye Evcen sessizliğini bozdu: Aramızda sorun yok
Çocuklara dağıtılan kitaplardaki tartışmalı görsellerle ilgili İmamoğlu suskunluğunu koruyor
Çocuklara dağıtılan kitaplardaki tartışmalı görsellerle ilgili İmamoğlu suskunluğunu koruyor
Arjantin'de isyan çıkan hapishanedeki bir mahkum çatıdan düştü
Arjantin'de isyan çıkan hapishanedeki bir mahkum çatıdan düştü
İBB'nin 23 Nisan için dağıttığı kitapçıkta yer alan görseller büyük tepki çekti
İBB'nin 23 Nisan için dağıttığı kitapçıkta yer alan görseller büyük tepki çekti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Meral Akşener Angela Merkel Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Cengiz Kurtoğlu
Spor Ali Koç Arda Turan Fatih Terim Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Bursa İtalya Ramazan 23 Nisan
Şu an buradasınız: Şehit oğlunun cenazesine sedyeyle katıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.4.2020 12:28:39. #1.15#
title