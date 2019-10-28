Şehit Mustafa Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Korkmaz'ın cenazesi Şehidin yakınlarının tabuta sarılıp ağlaması Cenaze namazı kılınması MERSİN - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve hastanede tedavisi devam ederken şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa...
28.10.2019 16:49
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Korkmaz'ın cenazesi
Şehidin yakınlarının tabuta sarılıp ağlaması
Cenaze namazı kılınması MERSİN - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve hastanede tedavisi devam ederken şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Korkmaz Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.
Kaynak: AA
VİDEO: Şehit Mustafa Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı