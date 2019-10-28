Şehit Mustafa Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Mustafa Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Korkmaz'ın cenazesi Şehidin yakınlarının tabuta sarılıp ağlaması Cenaze namazı kılınması MERSİN - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve hastanede tedavisi devam ederken şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa...

28.10.2019 16:49

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Korkmaz'ın cenazesi

Şehidin yakınlarının tabuta sarılıp ağlaması

Cenaze namazı kılınması MERSİN - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve hastanede tedavisi devam ederken şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Korkmaz Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: AA

VİDEO: Şehit Mustafa Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı
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