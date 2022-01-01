ŞEHİT MAHALLE BEKÇİSİ İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Batman'da şehit olan çarşı ve mahalle bekçisi Abdürrezzak Kanat'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından cenaze namazı kılınmak üzere Terece Camisi'ne getirildi. Cenazeye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batman Valisi Hulusi Şahin, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Batman Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, Batman İl Jandarma Alay Komutanı Albay Hakan Başkaya, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Diyarbakır Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ile belediye başkanları ve çok sayıda kişi katıldı. Okunan duaların ardından şehidin naaşı, Soylu ve beraberindekiler tarafından cenaze aracına taşındı. Şehit Kanat'ın cenazesi, Beşiri ilçesinin Örmegözü köyündeki Zilan Türbesi'nde defnedildi.

YARALI POLİSE ZİYARET

İçişleri Bakanı Soylu ve beraberindeki emniyet müdürleri, dün yaşanan olayda yaralanan polis memurunun tedavi gördüğü hastaneye de gitti. Burada basına kapalı olarak gerçekleştirilen ziyaretin ardından Soylu, aynı katta tedavi gören hastaların yakınlarıyla görüştü. 'Geçmiş olsun' dileklerinde bulunan Soylu ve beraberindeki emniyet müdürleri, hastaneden ayrıldı.