Şehit kızı, 23 Nisan çoşkusunu evinde yaşadı
Şanlıurfa'da PKK'lı teröristlerce şehit edilen polis memuru Fatih Kılbey'in kızı 12 yaşındaki Ayşıl Kılbey, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evinde şiir okuyarak kutladı.
23.04.2020 18:46 | Son Güncelleme: 23.04.2020 18:52
Şanlıurfa'da PKK'lı teröristlerce şehit edilen polis memuru Fatih Kılbey'in kızı 12 yaşındaki Ayşıl Kılbey, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evinde şiir okuyarak kutladı.
Merkez Antakya ilçesinde yaşayan şehit kızı Kılbey, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 23 Nisan coşkusunu evinde yaşadı.
Kılbey, Türk bayraklarıyla donattığı ve şehit babasının fotoğrafı önünde çektiği videoyu sosyal medyadan paylaştı.
Kaynak: AA