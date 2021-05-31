Şehit Kaymakam Safitürk'ün babasından Müftü Erhun'a ziyaret

Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk, Bilecik Müftüsü Ali Erhun'u ziyaret etti.

Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk, Bilecik Müftüsü Ali Erhun'u ziyaret etti.

Mardin'in Derik ilçesindeki makamına bölücü terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan bombanın patlatılması sonucu şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk ve beraberindekiler, Bilecik Müftüsü Ali Erhun'u ziyaret etti. Müftülük makamında Şehit Babası Safitürk ve beraberindekilerle bir süre sohbet eden Müftü Ali Erhun, ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendilerine teşekkür etti. Asım Safitürk'e, Muhtarlar Derneği Federasyonu Başkanı Hüseyin Özkan ve Mühendis Mustafa Bayramoğlu eşlik etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı