Şehit Jandarma Uzman Çavuş Arif Demirel kabrinde dualarla anıldı - Haberler

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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Arif Demirel kabrinde dualarla anıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Arif Demirel kabrinde dualarla anıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Arif Demirel şahadetinin 4. yıl dönümünde Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki şehitliğinde anıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Arif Demirel şahadetinin 4. yıl dönümünde Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki şehitliğinde anıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 2018 yılında gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nda çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Arif Demirel şahadetinin 4. yıl dönümünde anıldı. Kastamonu'nun İnebolu ilçesi Dibek köyünde bulunan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Arif Demirel'in kabrini İnebolu ilçe Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Belediye Başkan Vekili Nihat Öz, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Fatih Akbay, İnebolu Müftülüğü Şube Müdürü Yusuf Toğrul ziyaret edildi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Arif Demirel'in kabri başında dua edildi. Protokol Üyeleri, Şehidin babası Aydın Demirel ve ailesine taziyede bulunuldu. - KASTAMONU

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Arif Demirel kabrinde dualarla anıldı

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Arif Demirel kabrinde dualarla anıldı

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Arif Demirel kabrinde dualarla anıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Uzman Çavuş, Jandarma, Şehit, TSK, Yerel, Haberler

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