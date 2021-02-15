Şehit Jandarma Er Sedat Sorgun Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı
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Şehit Jandarma Er Sedat Sorgun Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı

15.02.2021 13:57 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:12

Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da, terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından Jandarma Er Sedat Sorgun'un cenazesi, memleketi Erzurum'da toprağa verildi.

Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da, terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından Jandarma Er Sedat Sorgun'un cenazesi, memleketi Erzurum'da toprağa verildi.

Erzurum Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi morgundan alınan 35 yaşındaki Sorgun'un Türk bayrağına sarılı naaşı, Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Camisi'ne getirildi.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, tören mangasınca bir süre omuzlarda taşınarak top arabasına, ardından da cenaze aracına konuldu.

Şehit Sorgun'un naaşı, vatandaşların tekbirleri ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK" sloganları eşliğinde Abdurrahman Gazi Mezarlığı'na götürülerek buradaki aile kabristanında defnedildi.

Vali Okay Memiş ve protokoldekiler, tören boyunca şehidin babası Nihat Sorgun ve yakınlarıyla ilgilenerek teskin etmeye çalıştı.

Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erbil, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Sorgun, Van İl Jandarma Komutanlığı görevliyken 13 Ağustos 2015'te Diyarbakır-Bingöl kara yolunda PKK terör örgütü mensupları tarafından yol kesme suretiyle alıkonulmuştu.

Şehit Jandarma Er Sedat Sorgun Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Jandarma Er Sedat Sorgun Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Jandarma Er Sedat Sorgun Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Jandarma Er Sedat Sorgun Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök

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