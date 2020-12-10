Şehit İl Emniyet Müdürünün ismi konferans salonunda yaşatılacak
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Şehit İl Emniyet Müdürünün ismi konferans salonunda yaşatılacak

10.12.2020 12:35 | Son Güncelleme: 10.12.2020 12:40
Şehit İl Emniyet Müdürünün ismi konferans salonunda yaşatılacak

Rize'de 2018 yılında Emniyet Müdürlüğü görevini ifa ederken makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin ismi Giresun İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki konferans salonuna verildi.

Rize'de 2018 yılında Emniyet Müdürlüğü görevini ifa ederken makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin ismi Giresun İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki konferans salonuna verildi.

1. Sınıf Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin ismi Giresun İl Emniyet Müdürlüğü'nün yeni binasındaki konferans salonunda yaşatılacak. Konferans salonuna Şehit İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin isminin verilmesinin uygun görüldüğünü belirten Giresun İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, "Kendisini Polis Koleji ve Polis Akademisi'nde öğrencilik yıllarından beri tanıdığım, önce Adana'da sonra Karadeniz Bölgesinde birlikte çalışma imkanı yakaladığım Altuğ Verdi Müdürümüz 2 yıl önce bugün Rize İl Emniyet Müdürüyken makamında alçakça bir silahlı saldırı sonucu şehadete yürüdü. Üstün bilgi, birikim ve donanımı yanında devletimize sadakat noktasında göstermiş olduğu kahramanca duruş, cesur mücadele azmi ve kararlılığı Altuğ Verdi Müdürümüzü teşkilatımız nezdinde müstesna bir konuma taşımıştır. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Küçük bir vefa borcu olarak ismini ebedileştirmek, bizden sonra gelecek Emniyet Teşkilatı mensuplarına bir meşale gibi teslim etmek üzere İl Emniyet Müdürlüğümüz Toplantı Salonu'na şehadete erdiği günün sene-i devriyesinde 'Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi Konferans Salonu' adını verdik" diye konuştu.

Konferans salonuyla ilgili de bilgi veren İl Emniyet Müdürü Aktaş, "Yeni hizmet binası içerisinde 2.katta yer alan, tavan yüksekliği 6 metre ve 208 m kullanım alanına sahip, 3. katta 6 m ses yayın sistem kontrol odası bulunan, 10 adet hoparlöre sahip, 4'ü engelli olmak üzere toplam 155 koltuk kapasitelidir" dedi. - GİRESUN

Şehit İl Emniyet Müdürünün ismi konferans salonunda yaşatılacak
Şehit İl Emniyet Müdürünün ismi konferans salonunda yaşatılacak
Şehit İl Emniyet Müdürünün ismi konferans salonunda yaşatılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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