Şehit ikizlerin babasından duygulandıran ziyaret
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şehit ikizlerin babasından duygulandıran ziyaret

Şehit ikizlerin babasından duygulandıran ziyaret -Şehit Babası Ali Oruç: "Vatanımız için seve seve canımızı vermeye hazırız" Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehit düşen polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un mezarları ailesi tarafından ziyaret edildi.

13.07.2020 19:35 | Son Güncelleme: 13.07.2020 19:53

Şehit ikizlerin babasından duygulandıran ziyaret

-Şehit Babası Ali Oruç: "Vatanımız için seve seve canımızı vermeye hazırız"

ADANA - Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehit düşen polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un mezarları ailesi tarafından ziyaret edildi. Baba Ali Oruç, evlatlarının mezarı başında 'onlarla gurur duyuyorum' diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi'ndeki Ahmet ve Mehmet Oruç Kardeşler Mezarlığı şehitlerin babası Ali, amcaları Mustafa, abileri Mustafa ve yeğelerii Yiğit Ali tarafından ziyaret edildi.

Çocuklarının mezarı başında gözyaşı döken baba Ali Oruç, onlarla gurur duyduğunu belirterek, "15 Temmuz yaklaşıyor acılarımız devam ediyor. Evlat acısı kolay değil, ciğerim yanıyor ama yapacak hiçbir şey yok. Ben oğullarımdan razıyım Allah da onlardan razı olsun. Vatanımız için her zaman hazırız. Ben de bir oğlum var o da vatanımız için seve seve canımızı vermeye hazırız. Allah kimseyi vatansız bırakmasın. Ben 4 yıldır oğullarımdan ayrıyım ama vatanım olmazsa yaşayamam" diye konuştu.

Öte yandan baba Oruç, şehit Ahmet ve Mehmet Oruç'un mezar taşlarına sarılarak öptü.

Şehit ikizlerin babasından duygulandıran ziyaret

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Talihsiz kadın, özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaşan kocasından şikayetçi oldu 3. Sayfa
Talihsiz kadın, özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaşan kocasından şikayetçi oldu
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı Magazin
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı
DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun 'pandemiyi bastırmak' olduğunu söyledi Sağlık
DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun "pandemiyi bastırmak" olduğunu söyledi
AK Parti'den ABD'de patlak veren Wayfair skandalına ilişkin açıklama: Güvenlik birimlerimiz inceleyecek Güncel
AK Parti'den ABD'de patlak veren Wayfair skandalına ilişkin açıklama: Güvenlik birimlerimiz inceleyecek
Son Dakika: Türkiye'de 13 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1008 yeni vaka tespit edildi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de 13 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1008 yeni vaka tespit edildi
Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi Sağlık
Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka görülen 5 ilimizi paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka görülen 5 ilimizi paylaştı
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, 'Ayasofya Camii ve Külliyesi' olarak değiştirdi
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
Erdoğan'dan 'Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın' önerisine yanıt: O kadar da değil
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
'Abi beni bir şey ısırdı' dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
"Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor
Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor
İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Kocaeli'de akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaş, cadde üzerinde çırılçıplak yürüdü
Kocaeli'de akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaş, cadde üzerinde çırılçıplak yürüdü
Mahkeme, maskesiz dolaşan kişiye kesilen idari para cezasını iptal etti
Mahkeme, maskesiz dolaşan kişiye kesilen idari para cezasını iptal etti
Aracından düşen sürücü, piknik yapanların arasına böyle girdi
Aracından düşen sürücü, piknik yapanların arasına böyle girdi
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış
Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış
Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek
Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek
Avrupa Birliği, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını kınadı
Avrupa Birliği, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını kınadı
Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu! Ağaran Şelalesi böyle taştı
Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu! Ağaran Şelalesi böyle taştı
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk federal idam cezasının bugün infaz edilmesi bekleniyor
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk federal idam cezasının bugün infaz edilmesi bekleniyor
Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü
Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü
Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler
Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
İstanbul Esenyurt'ta 19 yaşındaki genç, kardeşini darp eden çocuğu tek yumrukla bayılttı
İstanbul Esenyurt'ta 19 yaşındaki genç, kardeşini darp eden çocuğu tek yumrukla bayılttı
Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak
Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi
Jürgen Klopp veda için tarih verdi: 2024'te sözleşmem bitince Liverpool'dan ayrılacağım
Jürgen Klopp veda için tarih verdi: 2024'te sözleşmem bitince Liverpool'dan ayrılacağım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Murat Kurum Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Erken Demet Akalın Aybüke Pusat İbrahim Tatlıses
Spor Jailson İrfan Buz Rıza Çalımbay Ali Palabıyık Malcolm Thomas
Daha Fazla Çocuk Düğün Ayasofya Sivasspor
Şu an buradasınız: Şehit ikizlerin babasından duygulandıran ziyaret - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.7.2020 20:20:46. #1.15#
title