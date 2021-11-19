Şehit Hakan Karataş şehadetinin yıldönümünde anıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şehit Hakan Karataş şehadetinin yıldönümünde anıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Şehit Hakan Karataş şehadetinin yıldönümünde anıldı

Şehit Sahil Güvenlik Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hakan Karataş, şehadetinin yıldönümünde kabri başında anıldı.

KARATAŞ, ADANA (İHA) - Şehit Sahil Güvenlik Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hakan Karataş, şehadetinin yıldönümünde kabri başında anıldı.

20 Kasım 2019 tarihinde Bartın'ın Amasra ilçesinde dalış eğitimi sırasında şehit olan Sahil Güvenlik Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hakan Karataş'ın Hatay'ın Erzin ilçesine bağıl Gökdere Mahallesi Şehitliğindeki kabri başında anma etkinliği düzenlendi.

Duaların okunduğu etkinliğe İskenderun Sahil Güvenlik Grup Komutanı Oğuz Emre Çiçek ve askeri personeller ile şehit yakınları katıldı.

Anma etkinliği sonrası şehidin oğlu Bulut Kaan Karataş'a çeşitli hediyeler verildi. - HATAY

Şehit Hakan Karataş şehadetinin yıldönümünde anıldı

Şehit Hakan Karataş şehadetinin yıldönümünde anıldı

Şehit Hakan Karataş şehadetinin yıldönümünde anıldı

Şehit Hakan Karataş şehadetinin yıldönümünde anıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title