Şehit Haberleri Nedeniyle Volkan Konak Konseri İptal Edildi

Kırklareli'nin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 96. Yıldönümü nedeniyle yapılması planlanan Volkan Konak konseri Hakkari'den gelen şehit haberleri nedeniyle iptal edildi. Buruk geçen programda konuşan Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu, "Biz Kırklareliliyiz, duyarlıyız bu gerekçelerle bugünkü programımızın geri kalan kısmında Kurtuluş resepsiyonumuzu ve ondan sonraki Volkan Konak konserini iptal ediyoruz" dedi.

Kırklareli'nin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 96. Yıldönümü Törenleri, Kırklareli Şehitliği'ne çelenk sunulması ile başladı. Törende, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından askeri birlikler saygı atışı yaptı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, şehitlik defterini imzalayarak, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, milletvekilleri Selahattin Minsolmaz, Vecdi Gündoğdu, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Turan İnan ve beraberindekilerle şehitlerin mezarlarını gezdiler ve şehitlerin mezarlarına dualar eşliğinde karanfiller koydular.

Protokol üyeleri daha sonra Kırkşehitler Anıtı'nı ziyaret ederken, kurtuluş programı Kırklareli Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda devam etti. Törenlerde İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, temsili kıta komutanı subay kıyafetli öğrenci Vali Bilgin'e Türk bayrağını teslim etti.

"Kırklareli'ne eğlenmek yakışmaz"

Öğrenciler daha sonra, protokol üyelerine Atatürk posteri takdim etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve diğer gelen kutlama mesajlarının okunmasının ardından Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.

Başkan Kesimoğlu konuşmasında, "Sözlerime başlamadan önce dün bildiğiniz gibi üzüntülü bir olay yaşadık. Maalesef güzel ülkemizin Hakkari Şemdinli bölgesinde üs bölgesinde bir patlama yaşandı. Gelen bilgilere göre 25 vatan evladımız yaralı, 7 tane şehidimiz var. Milletçe içimiz kan ağlıyor, yaralılarımıza Allah'tan şifa diliyorum, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum, metanet diliyorum. Biz Kırklareliliyiz duyarlıyız bu gerekçelerle bugünkü programımızın geri kalan kısmında Kurtuluş resepsiyonumuzu ve ondan sonraki Volkan Konak konserini iptal ediyoruz. Çünkü Türkiye'nin bu koşullarında Kırklareli'ne eğlenmek yakışmaz. Hatta folklor ekiplerimizin gösterilerini de iptal ettik" dedi.

Başkan Kesimoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün 10 Kasım sabahı Ata'mızı andık. Ama artık 10 Kasımlarda ağlamıyoruz. Çünkü 10 Kasımlar artık ağlanması gereken günler değil. Mustafa Kemal'in anlaşılması ve anlatılması gereken günler. Bu Cumhuriyet'te hangi koşullarda geldik. Bu Kurtuluş Savaşı hangi koşullarda gerçekleşti, bu cumhuriyet nasıl kuruldu? Ulusal egemenlik nasıl halka verildi, hangi koşullarda gerçekleşti. Dünyanın o dönemde totaliter rejimlerin hüküm sürdüğü bir ortamda Mustafa Kemal Atatürk ne için Cumhuriyeti seçti. Bunları konuşmalı, bunları anlatmalı, kavramalı aynı azimle kararlılıkla da geleceğe taşıma sorumluluğu ile karşı karşıyayız. Değerli hemşerilerim bu yolculukta hüzün var, dökülen kanlar var, kaybedilen canlar, sabır var, yokluk var, yoksulluk var, açlık var ama bu sürecin içerisinde heyecan var, coşku var azim ve kararlılık var. Bu sürecin içerisinde emek var emek, sürecin içerisinde umut var umut. Bu umudur gerçeğe dönüştüren gerçekleştiren bir lider var. O liderin adı Mustafa Kemal Atatürk. 10 Kasım aynı zamanda bizim için bir başka önem taşıyor. Biz aynı zamanda hüznü ve coşkuyu acıyı ve sevgiyi onuru ve sevgiyi paylaşıyoruz. Bu farklı duyguların bir arada yaşandığı bir yer Kırklareli. Bu bizim ayrıcalığımız ve farklılığımız. Bugün Kırklareli denince akla yayla mahallesinde yaptığımız Atatürk Evi geliyor. Bugün Kırklareli denince akla Ali Rıza Efendi Kent Kültür Evi geliyor. Zübeyde Hanım Kadın Merkezi geliyor akla ve bugün Kırklareli denince akla laik demokratik sosyal hukuk devletinin yılmaz savunucularının yaşadığı bir kent geliyor. Kırklareli için 2 anlamı vardır 10 Kasım'ın, birisi ebedi önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu gün, diğeri de 10 Kasım 1922'de düşman işgalinden kurtulduğu gün"

Tören okunan şiirler ile son buldu. - KIRKLARELİ